Сложный тест для проверки IQ: надо быстро найти ошибку

Ответ может вас удивить.

Люди, которые любят решать сложные задачки и головоломки, хорошо понимают, почему это так увлекает. Многих эти задания "переносят" в детство, когда они ломали голову над очередным интересным вопросом.

УНИАН подготовил для вас новую задачку, которая точно понравится всем фанатам оптических иллюзий.

Перед вами невероятно красивое изображение живописной улицы, по которой гуляют дети и взрослые. Можно увидеть уютные домики, заборы, лес и различные растения.

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Задание довольно простое: нужно за пять секунд найти логическую ошибку. Справитесь? Тогда начинайте, когда будете готовы!

Ответ на загадку

Заметили ли вы среди початков кукурузы багет? Ему точно здесь не место.

Быстрые тесты для внимательных

Если вам понравилось искать логические ошибки на изображениях, то советуем испытать свою наблюдательность с помощью других головоломок.

Например, попробуйте понять, что не так на рисунке сада, в котором работает молодая женщина. Или поищите на картинке живописной улицы недостаток, который не сразу бросается в глаза.

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