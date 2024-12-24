Они имеют очень похожий окрас.

Если вы любите головоломки, то точно понимаете, почему они так увлекают людей. Они не только дают простые победы, но и позволяют взять паузу во время тяжелого дня.

Перед вами изображение милых рыжих котят, которые смотрят прямо на вас. Необходимо оторвать от них взгляд и найти белочку, которая очень хорошо прячется среди других животных.

Напомним, что у вас есть всего семь секунд, поэтому тратьте время с умом!

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Если не удается найти белку, то попробуйте "просканировать" изображение взглядом, не пропуская ни одной части.

Ответ на загадку

Рыжая спряталась в правой части изображения.

Другие головоломки от УНИАН

Предлагаем проверить ваше умение замечать логические ошибки и отыскать ошибку на картинке. Предупреждаем, что это удается не всем.

Также попробуйте найти ошибку другого типа на изображении обычной фермы. Мужчина кормит курочек зерном, но только очень внимательные читатели заметят, что с картинкой что-то не так.

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