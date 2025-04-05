У многих загадки ассоциируются с хаосом или путаницей, с которыми надо разобраться. Успех в этом деле дает приятное ощущение порядка и контроля.
Наша новая оптическая головоломка заставит ваш мозг работать на полную. На первый взгляд - это просто праздничное изображение, наполненное яркими писанками, но среди них скрывается нечто совершенно неожиданное.
Головоломки такого типа прекрасно тренируют концентрацию и зрение. Они улучшают внимательность, способность быстро распознавать детали и даже снимают стресс. А эта загадка еще и имеет праздничное настроение!
Ваша задача проста только на первый взгляд: найти фрукт среди множества разноцветных писанок. На все - 5 секунд. Сможете ли вы это сделать?
Подсказка
Ищите желтый лимон, но будьте осторожны - некоторые писанки имеют такой же цвет, поэтому глаза легко могут вас обмануть.
Ответ
Лимон спрятался в центре первого столбика. Он сливается с фоном и писанками, поэтому его легко не заметить с первого взгляда.
Тесты и загадки от УНИАН
Если уверены в своем умении быстро находить лишнее, то примите вызов и попробуйте свои силы в решении оптической иллюзии с числами. В этом задании также важно следить за временем.
Также предлагаем более сложный тест для настоящих ценителей музыки. Нужно вспомнить имена всех известных музыкантов, которые изображены на картинке.