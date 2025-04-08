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Головоломки на внимательность - это мини-квесты, которые заставляют нас отвлекаться от ежедневных забот и дел, чтобы одержать легкую победу.

Когда мы видим кучу букв, мозг автоматически начинает искать знакомые комбинации, однако не всегда замечает слова сразу. Придется ускориться, если хотите успеть найти ответ вовремя.

На красном фоне - много белых букв. Среди них спряталось одно слово - "море". Но найти его не так просто!

Видео дня

Вам надо быстро отыскать "море" среди россыпи букв. Не забудьте, что у вас есть только 5 секунд!

Подсказка

Слово расположено горизонтально. Надеемся, что это облегчит вам поиск!

Ответ

"Море" спряталось в нижней части картинки, мы выделили его белым цветом для удобного поиска.

Интересные загадки и тесты

Предлагаем оптическую иллюзию, которая точно улучшит ваше настроение! Надо внимательно посмотреть на фото табуна грациозных лошадей и отыскать среди них щенка.

А любители головоломок с числами точно оценят очень сложную задачу по поиску лишнего. Вы должны быстро найти на картинке число, которое не имеет пары.

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