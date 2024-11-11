Найти ответ поможет умение логически мыслить.

Считается, что головоломки - это не только хороший способ расслабиться и взять "паузу" от всех дел, но и возможность немножко потренировать мозг.

УНИАН продолжает создавать для читателей разнообразные задачки и иллюзии, которые помогают отвлечься от повседневных дел. Кроме того, вы всегда можете посоревноваться с друзьями, определив, кто быстрее отыщет правильный ответ.

История сегодняшней загадки такова: две женщины катались на самокатах в парке, однако их подруге не досталось такого средства передвижения. Она не придумала ничего лучше, чем украсть чужой самокат. Во время кражи на нее напала собака его владельца.

Видео дня

Вам нужно менее чем за пять секунд понять, какая из этих женщин является воровкой.

Разгадка

Воровкой оказалась первая женщина - кусок именно ее платья держит в пасти собака.

Другие головоломки от УНИАН

Ранее читатели разгадывали интересную задачку с тремя жуткими клоунами, которые решили поиграть в опасную "игру" на дереве. Попробуйте и вы проверить свою логику!

А выявить, насколько вы наблюдательный и ловкий человек, поможет "медицинская" головоломка, на которой среди врачей спрятался человек другой профессии.

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