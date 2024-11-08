Загадка для внимательных / Коллаж УНИАН / фото ua.depositphotos.com, УНИАН, Фалин Владимир

Проверьте свое зрение с помощью очень сложной головоломки. Если сможете найти скрытое животное за семь секунд, то будьте уверены, что имеете зрение 20/20.

Перед вам атмосферная фотография из Соснового леса в Пуще-Водице. Все могут увидеть на ней осенние деревья и кусты, однако только очень внимательные читатели заметят собаку.

Для удобства вы можете установить таймер, а также приблизить различные части изображения, чтобы хорошо рассмотреть все.

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Если готовы к испытанию, то начинайте прямо сейчас!

фото УНИАН, Фалин Владимир

Ответ на загадку

Серая собака успешно прячется среди деревьев.

фото УНИАН, Фалин Владимир

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Если вам нравятся интересные головоломки, то попробуйте пройти сложный тест на внимательность. Условия просты: надо сравнить две семьи и определить, какая из них не является настоящей.

А фанатам оптических иллюзий понравится задание по поиску горделивого орла среди петухов и кур.

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