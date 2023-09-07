Эта задача требует большого внимания к деталям.

Оптические иллюзии - это увлекательное развлечение для людей всех возрастов, которое к тому же развивает наблюдательность и внимание к мелким деталям.

В новой иллюзии от сайта Odishatv вам нужно найти 4 спрятанных яблока среди листьев. Попробуйте справиться с задачей за 11 секунд.

Картина с оптической иллюзией - это иллюстрация венгерского художника-график Гергели Дудаша. Справиться сзаданием очень непросто, ведь яблоки искусно спрятались среди груды разноцветных листьев.

Видео дня

Однако если вы уделите этой иллюзии немного времени и внимания, то легко справитесь с задачей.

Смогли ли вы найти все 4 яблока? Если нет, то ответ ниже.

Интересные оптические иллюзии

На этой иллюзии вам нужно найти пчелу в комнате за 7 секунд и лишь 3% людей справятся с задачей, ведь на картинке множество мелких предметов, которые могут отвлечь внимание.

Также обратите внимание на милую иллюзию, на которой вам нужно найти ежика в густом лесу за 30 секунд.

Вас также могут заинтересовать новости: