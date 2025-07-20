Готовы проверить свои способности?

Головоломки на поиск слов – одни из самых популярных в сети. Читатели любят их за то, что они помогают не только отвлечься, но и тренируют различные навыки.

К примеру, у тех, кто регулярно решает такие задачки, улучшается память, логическое и критическое мышление, а также память. Головоломки также тренируют наблюдательность, внимательность к деталям и навыки концентрации. УНИАН подготовил для вас новое интересное задание.

Наша новая головоломка состоит из серии букв, расположенных на картинке в случайном порядке. Задача читателя заключается в том, чтобы найти в этом хаосе одно конкретное слово – "виноград".

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Сделать это надо, соединив буквы по вертикали или по горизонтали. На ответ у вас будет всего 8 секунд. Поэтому советуем не медлить с поисками.

Готовы? Время пошло!

Тик-так! Время на поиски слова "виноград" исчерпано. Вам удалось его заметить среди десятков разных букв? Если да, и уложились в 8 секунд, можете себя похвалить – сделать это могут не все. У вас действительно очень острое зрение и развитая наблюдательность.

Ответ на это задание:

Больше интересных вызовов от УНИАН

Предлагаем вам проверить свои способности в другом задании на поиск слов. В нем нужно отыскать слово "слива". На это задание у вас будет всего 7 секунд.

Или же можете попробовать найти число 683 среди множества цифр. Ответ необходимо дать за 6 секунд. Вы в игре?

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