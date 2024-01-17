Попробуйте догадаться, какие занятия больше всего подходят для Дев и Стрельцов.

Астрологи подобрали самый подходящий вид тренировки для представителей каждого знака Зодиака.

Овен - Orange Theory Fitness

Управляемые Марсом люди Овна являются естественными конкурентами и испытывают постоянную потребность быть первыми. А Orange Theory - групповые занятия, участники которых носят мониторы, измеряющие частоту их сердечных сокращений, уровень производительности и расход калорий. Эти статистические данные выводятся на электронной доске перед всем классом.

Телец - секс/походы

Телец хочет чувствовать себя хорошо, не работая слишком усердно, поэтому вялый секс и долгие прогулки по лесу являются их предпочтительными методами художественной гимнастики.

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Близнецы - йога

Разум Близнецов наполнен блестящими идеями, неверно истолкованными цитатами, разрушительными тревогами, нереализованными фантазиями, мимолетными страхами… По этой причине ни один знак не нуждается в лекарстве медитации и опустошении ума на занятиях йогой больше, чем Близнецы.

Рак - кроссфит

Кроссфит даст Ракам возможность почувствовать себя сильными и получить поддержку от сети здоровых людей, с которыми они смогут поделиться потом, достижениями и чувствами.

Лев - Pole dance

Танцы на шесте (Pole dance) - отличный способ для Львов укрепить уверенность в себе. Такие занятия позволят Львам сосредоточиться на себе, что является целебным перенаправлением для представителей данного знака.

Дева - табата

Энергия Девы – это эффективность и действенность, и самый быстрый способ получить максимальную отдачу от затраченных средств и сжечь калории - это табата. Девы склонны к совершенству, а табата означает достижение вершины производительности в течение определенного периода времени.

Весы - кикбоксинг

Весы часто подавляют свой гнев и пренебрегают собственными потребностями ради блага группы. Кикбоксинг - своеобразное приглашение для этого нерешительного воздушного знака быстро отреагировать, безопасно ослабить контроль над своей яростью и получить удовольствие от контактного спорта.

Скорпион - видеотренировки

Скорпионы - домоседы, которые действуют как свои злейшие враги. Им прекрасно подойдут программы видеотренировок, которые можно выполнять в своем логове.

Стрелец - езда на велосипеде

Стрелец, которому постоянно скучно, в дороге чувствует себя как дома. Потому представителям данного знака особенно комфортно в седле.

Козерог - 12-3-30 Workout

Будь то беговая дорожка или хомячье колесо капитализма, Козероги - вечно стремящиеся к результату. Вирусная тренировка 12-3-30 состоит из настройки беговой дорожки на 12% наклона и ходьбы со скоростью 3 мили в час в течение 30 минут. Тренировка, как и сами Козероги, сложнее, чем кажется, и ее эффективность достигается благодаря последовательности и убежденности.

Водолей - Тай Чи

Как и все воздушные знаки, работа с дыханием важна для физического и психического благополучия Водолеев. С его высокими идеалами и бурным воображением Водолей часто витает в облаках. И древнее искусство Тай Чи поощряет безграничность их разума.

Рыбы - плавание

Плавание - захватывающее упражнение с низким уровнем воздействия, которое проясняет голову и освежает тело среднестатистических Рыб, а также дает так необходимое им ощущение буквальной, если не эмоциональной, невесомости и эйфории.

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