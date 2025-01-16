Самка бенгальского тигра годами терроризировала население Индии и Непала.

Миллионы людей стали жертвами людоедов - существ, чьи ужасные действия делают их столь же мифом, как и реальностью. Но ни одно из них не является настолько страшным, как "тигр Чампават" - самка бенгальского тигра, чья неустанная охота унесла 436 человеческих жизней. Об этом в материале для Forbes пишет американский эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Треверс.

Он отмечает, что в конце 19-го - начале 20-го века тигрица долгое время вызывала ужас в Индии и Непале. В 1907 году, когда ее наконец уничтожили, ее история вызвала трансформацию охотника Джима Корбетта, который впоследствии превратился из следопыта-людоеда в защитника природы.

История начинается в лесах Непала в конце 1890-х годов. Превращение тигра Чампават в людоеда было не выбором, а отчаянным следствием ее обстоятельств.

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"Безудержное разрушение среды обитания и уменьшение базы добычи уже оказали огромное давление на ее выживание. К тому же тяжелое ранение ее челюсти - скорее всего вызванное пулей охотника - разбило верхние и нижние клыки, в результате чего она не могла охотиться на свою обычную добычу", - говорится в статье.

Автор рассказывает, что эта травма не только вызвала невыносимую боль, но и заставила тигрицу попасть в безвыходную ситуацию, когда люди, более медленные и менее неуловимые, чем ее естественная добыча, стали ее единственным средством выживания:

"В Непале ее нападения начались в небольших деревнях. Сначала убийства считались единичными трагедиями. Однако, когда количество погибших росло, страх распространялся как лесной пожар. К тому времени, как он покинул свою территорию в Непале, он унес жизни 200 человек".

Ученый рассказывает, что в Индии убийства Чампават стали "более смелыми и частыми". В отличие от обычных тигров, которые избегают контакта с людьми, она охотилась средь бела дня - ее ревущее присутствие распространяло ужас на весь регион. Семьи покидали поля, целые деревни переезжали, а экономика региона останавливалась.

"Несмотря на близость к человеческим поселениям, Чампават оставалась неуловимой. Британское колониальное правительство предложило вознаграждение за ее захват, а местные охотники, соблазненные обещанием славы и богатства, отправились ее выследить. Но они каждый раз терпели неудачу", - говорится в материале.

Более того: даже армия не смогла остановить Чампават. Целый полк непальских солдат приближался, ее ситуация казалась ужасной. Тем не менее, в потрясающем акте неповиновения, она прыгнула в реку Шарда, которая протекает через границу между Непалом и Индией, и уплыла из страны. Сама переправа была сопряжена с опасностью, но ее способность пройти такой опасный побег лишь укрепила ее статус бесстрашного зверя", - пишет автор.

Оказавшись в Индии, она не теряя времени приступила к охоте, плавно приспособилась к незнакомой местности и продолжила свой смертоносный поход:

"Остатки ее атак были ужасными: разорванная одежда, останки скелетов и невыносимое эхо ее рева. Они служили мрачным напоминанием о хищнике, который постоянно был на шаг впереди даже от самых скоординированных усилий, направленных на ее захват".

Ученый отмечает, что способность тигрицы преодолевать огромные расстояния между убийствами и избегать обнаружения озадачила охотников. Она выработала ужасную модель нападения на молодых женщин и детей, часто нацеливаясь на тех, кто работал на опушке леса. Ее знания человеческого поведения, отточенные годами наблюдений, сделали ее хищником, непохожим на других.

К 1907 году ситуация достигла переломной точки. Тогда правоохранители обратились к Джиму Корбетту, тогдашнему служащему железной дороги и охотнику, известному своей способностью выслеживать и убивать людоедов. Он обладал непревзойденным пониманием джунглей - это умение отличало его от многих тех, кто потерпел неудачу раньше.

"Охота Корбетта на тигра Чампават началась после ее последнего зафиксированного нападения: убийства 16-летней девушки вблизи деревни Чампават. Тело девушки оставило кровавый след, который привел Корбетта и группу из 300 крестьян на территорию тигра", - пишет Треверс.

Он указывает, что, используя гениальную стратегию, Корбетт расположил жителей деревни, чтобы создать человеческий барьер, их громкие крики и стук барабанов были призваны выманить тигрицу из тайника. Так и произошло: впрочем, как только Чампават вышла из засады, она сразу набросилась на охотников. Первые выстрелы Корбетта поразили ее, но они не были смертельными.

Когда у Корбетта закончились патроны, он одолжил ружье у одного из жителей деревни и сделал последний, решающий выстрел.

"Смерть Чампават ознаменовала конец господства террора, но она также сформировала наше понимание хищников-людоедов. ... Корбетт продолжал охотиться на людоедов в течение последующих лет, но его внимание постепенно сместилось с охоты на сохранение. Он осознавал, что уничтожение среды обитания и вторжение людей порождают тех самых людоедов, которых он был призван убить", - резюмирует исследователь.

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