Пользователи в сети оценили такую идею. Многие из них даже выразили желание купить такую подборку.

Смешные гифки в соцсетях способны сделать веселее день любого пользователя. Они плотно заняли место в интернет-пространстве и сейчас можно встретить гифки- мемы на любой вкус.

Однако знаменитые мемы в сети выполненные на бумаге, это еще интересней. Так один из пользователей на портале reddit опубликовал целую видео-подборку забавных мемов из бумаги. Там и актер Леонардо Ди Каприо, поднимающий бокал с шампанским, и черный кот с пилочкой для ногтей и другие ставшие легендарными гифки, сделанные из бумаги.

Пользователи пришли в восторг от такой идеи. "Мне нужны все они", - написал один из пользователей.

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"Я хочу эту книжку! Я хочу подарить это своей девушке на День святого Валентина", - прокомментировал еще один пользователь.

"Это фантастика. Мне нужна карта Spaceballs", - высказал желание другой пользователь.

Также пользователи отметили, что эти мемы из бумаги очень их повеселили и поблагодарили их автора за прекрасную работу. А еще ему посоветовали получить лицензию и продавать свое творение.

Что такое мем?

Мемы это эмоции и настроение, которыми можно поделиться в интернете. Например, если у пользователя хорошее настроение, он может выложить в соцсети соответствующую картинку, сделав к ней приписку. Увидевшие это послание, получают не просто определенную информацию, а еще и часть этих эмоций. То есть мемы это передача эмоций.

Для полноты передачи эмоций и существуют так называемые мемы. Они состоят из изображения и определенной надписи.

Ориентирована передача такой информации на широкий круг людей. Передается посредством соцсетей, размещается на сайтах, служит для усиления эмоциональной окраски.