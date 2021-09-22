Пользователь Twitter с ником necode67 поделился с подписчиками фото своего кота Року.
И тут включились мемоделы, сообщает Medialeaks.
Читайте такжеБлуждал в киевскому метро 8 дней и угодил в котоловку: стало известно состояние котенка-"путешественника"Так, одним пользователям сети фотография заснувшего у стены животного, прижавшего лапку к груди, напомнила их самих, когда после тяжелого рабочего дня "вырубаешься", сидя на диване. Другим подписчикам снимок напомнил об их философских размышлениях после вакцинации.
Опубликованное necode67 фото стало очень популярным — его лайкнули почти 440 тысяч человек.
Так, одни подписчики создали мем, где животное попало в зону боевых действий и получило ранение. Другим кот показался похожим на философствующего старца. Некоторые пользователи предположили, что пушистик переживает из-за пандемии коронавируса. "Твой батя на диване спустя две минуты, как сел перед телевизором", - написал один из подписчиков.
Ранее гибкий кот стал звездой интернета после того как хозяин опубликовал совместное фото с ним. На снимке кот растянулся спиной на руке владельца таким образом, будто он расслабленно лежал на животе, что позабавило многих пользователей.