Усатый питомец, видимо, так устал, что уснул в неудобной для животного позе прямо у стены.

Пользователь Twitter с ником necode67 поделился с подписчиками фото своего кота Року.

И тут включились мемоделы, сообщает Medialeaks.

Читайте такжеБлуждал в киевскому метро 8 дней и угодил в котоловку: стало известно состояние котенка-"путешественника"Так, одним пользователям сети фотография заснувшего у стены животного, прижавшего лапку к груди, напомнила их самих, когда после тяжелого рабочего дня "вырубаешься", сидя на диване. Другим подписчикам снимок напомнил об их философских размышлениях после вакцинации.

Опубликованное necode67 фото стало очень популярным — его лайкнули почти 440 тысяч человек.

Так, одни подписчики создали мем, где животное попало в зону боевых действий и получило ранение. Другим кот показался похожим на философствующего старца. Некоторые пользователи предположили, что пушистик переживает из-за пандемии коронавируса. "Твой батя на диване спустя две минуты, как сел перед телевизором", - написал один из подписчиков.

Ранее гибкий кот стал звездой интернета после того как хозяин опубликовал совместное фото с ним. На снимке кот растянулся спиной на руке владельца таким образом, будто он расслабленно лежал на животе, что позабавило многих пользователей.

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Автор: Ольга Робейко