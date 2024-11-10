Есть несколько важных моментов, которые могут показать скрытые нюансы этого автомобиля.

Покупка новой машины из салона - это серьезная и дорогостоящая покупка, к которой не все готовы. Эксперт по подержанным автомобилям поделился, какие ключевые компоненты нужно проверить перед покупкой подержанного авто.

Как пишет Ехргеѕѕ, рынок подержанных рынок растет, пополняясь все большим количеством моделей. Хотя это достаточно выгодная покупка, невнимательный или неопытный водитель рискует "попасть" на многотысячные счета за ремонт.

Дэн Миган из компании-производителя устройств для сканирования транспортных средств Carly посоветовал, на что обратить внимание. Во-первых, осмотрите кузов.

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"Выделите время, чтобы внимательно осмотреть кузов автомобиля. Ищите несоответствия краски, ржавчины и неправильно выровненных панелей, которые могут свидетельствовать о прошлых авариях или плохом обслуживании", - отметил мужчина.

В частности, автомобилисты должны искать необычные промежутки в панелях, которые шире обычных или отличаются от других. Это может свидетельствовать о том, что транспортное средство имеет определенные структурные повреждения, а запасные части в этой области не подходят должным образом.

Неравномерное окрашивание, выцветание или ржавчина также могут быть хорошим способом определить, был ли автомобиль отремонтирован с использованием нестандартных компонентов более низкого качества.

Дэн рекомендовал запустить двигатель, чтобы прислушаться к любым шумам, которые были бы необычными для указанного пробега, что поможет избежать дорогостоящих счетов за ремонт.

"Запустите двигатель и прислушайтесь к любым необычным шумам, особенно стуку или чрезмерной вибрации. Убедитесь, что переключение передач происходит плавно, сцепление чувствительное, и во время езды не тянет в сторону", - советует Дэн.

Еще одним моментом является использование сканирующего инструмента, чтобы провести бортовую диагностику. Это необходимо для выявления любых кодов неисправности или несовпадения в пробеге.

"Современные автомобили может быть трудно оценить, но такие инструменты, как сканер, дают вам представление об исправности автомобиля. Перед покупкой подключите его к диагностическому порту автомобиля, чтобы выявить скрытые проблемы", - сказал он.

Другие советы автомобилистам

Эксперты поделились советами по определению типичных схем мошенничества и защиты от потери денег.

Механик назвал деталь авто, которую нужно срочно проверить перед наступлением холодов. Эта деталь изготовлена из резины, которая плохо переносит низкую температуру.

Ранее УНИАН писал, что механик Скотти Килмер посоветовал водителям держать в бардачке одну недорогую вещь. По его словам, она позволит экономить на ремонте автомобиля.

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