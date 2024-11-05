В тройку лидеров попали Toyota Corolla, Tesla Model Y и Toyota RAV4.

В сентябре Toyota Corolla обогнала электромобиль Tesla Model Y и стала лидером мирового авторынка за 2024 год. Такие давние приводит портал Focus2Move.

Общие продажи Toyota Corolla достигли 809 492 единицы, тогда как показатели Tesla Model Y составили "всего" 777 586. Замыкает тройку лидеров Toyota RAV4 с показателем в 738 769 проданных автомобилей.

Следом идут Ford F-Series и Honda CR-V, которые продемонстрировали общие продажи в 653 193 и 540 016 авто, соответственно.

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В целом десятка наиболее популярных автомобилей выглядит так:

Toyota Corolla - 809 492 единицы;

Tesla Model Y - 777 586;

Toyota RAV4 - 738 769;

Ford F-Series - 653 193;

Honda CR-V - 540 016;

Chevrolet Silverado - 472 719;

Hyundai Tucson - 441 861;

Toyota Camry - 419 593;

Kia Sportage - 405 353;

Toyota Hilux - 385 657.

Эксперты отмечают, что хотя заменить традиционные дизельные и бензиновые авто на вершине рейтинга очень сложно, новые модели электромобилей стремительно захватывают лидирующие позиции, поскольку автомобильная промышленность все больше движется в сторону дальнейшей электрификации.

Украинский авторынок - что интересного

Напомним, в октябре электромобиль Honda M-NV попал в тройку самых популярных машин на украинском рынке новых авто.

На первом месте довольно предсказуемо оказался компактный кроссовер Renault Duster, а второе заняла Toyota RAV4.

А ранее стало известно, что в сентябре автопарк нашей страны пополнили 4289 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV).

Среди новых электромобилей наибольшей популярностью пользовался Zeekr 001. В то же время, среди впервые зарегистрированных в Украине подержанных электрических автомобилей лучшие показатели продемонстрировал Nissan Leaf.

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