Сунак также призвал предоставить больше военной помощи Украине, в том же числе систем ПВО, артиллерии и бронетехники.

Премьер-министр Британии Риши Сунак призвал игнорировать предложения России о прекращении огня на фронте, пока ее войска не покинут территорию Украины.

По его словам, оккупанты используют это для перегруппировки войск. Об этом шла речь в его обращении к лидерам стран-участниц Объединенных экспедиционных сил (ОЭС), пишет Sky News.

"Мы должны четко осознавать, что любой односторонний призыв к прекращению огня со стороны России является абсолютно бессмысленным в нынешнем контексте. Я думаю, что это был бы ложный призыв, он будет использован Россией для перегруппировки, для усиления своих войск. И пока они не выйдут из завоеванной территории, не может и не должно быть никаких реальных переговоров", - подчеркнул Сунак.

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Британский премьер также призвал Альянс предоставить больше военной помощи Украине, в том числе систем ПВО, артиллерии и бронетехники. По его словам, ОЭС должна сосредоточиться на ослаблении способности РФ перегруппировываться и пополнять свои запасы. Для этого нужно перекрыть цепи снабжения и лишить Россию международной поддержки. Сунак также раскритиковал Иран за поставки беспилотников в Москву.

Справка УНИАН. Объединенные экспедиционные силы (ОЭС) были созданы в 2015 году Британией. В Альянс входят девять ее североевропейских союзников: Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Литва, Латвия, Нидерланды, Швеция и Норвегия. ОЭС способны развернуть более 10 тысяч военных для проведения гуманитарных миссий и боевых операций высокой интенсивности.

Война в Украине: помощь Британии

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Сунаком сотрудничество относительно оборонных возможностей и энергетической стабильности Украины.

Позже Сунак распорядился дать оценку прогрессу войны в Украине, чем вызвал опасения в британском правительстве.

19 декабря правительство Великобритании объявило о помощь Украине на следующий год. Киев получит несколько сотен тысяч артиллерийских боеприпасов на общую сумму около 286 миллионов евро.

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