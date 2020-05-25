В Днепре водопроводную трубу "залатали" ножками от табуретки (фото)

Автор поста пошутил, что так выглядят технологии будущего.

В Днепре водопроводную трубу «залатали» деревянными ножками от табуретки.

Фото такого изобретения показал Александр Фоменко в Facebook-группе Диевский вопрос, сообщает Днепр вечерний.

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«Горводоканал красавчики. Трубу ножками от табуретки заделали. Технологии будущего», - с иронией написал автор поста.

Как сообщал УНИАН, на Сумщине обнародовали видео, как на автодороге «Шостка-Глухов» латают ямы с помощью чайника.

В частности, на видео, снятом пассажиром автомобиля, видно, как бригада рабочих осуществляет на автодороге аварийный ямочный ремонт значительно поврежденного дорожного покрытия. Один из рабочих при этом поливает дорогу смолой из чайника, что вызвало бурную реакцию как автора видео, так и водителя.

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