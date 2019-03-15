На Сумщине ямы на дорогах латали с помощью чайника со смолой (видео)

По информации местных СМИ, видео "ремонтных работ" было снято на региональной дороге Р-65

На Сумщине обнародовали видео, как на автодороге «Шостка-Глухов» латают ямы с помощью чайника.

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Видео с использованием «ноу-хау» 14 марта выложила в Youtube Виктория Мирошниченко.

В частности, на видео, снятом пассажиром автомобиля, видно, как бригада рабочих осуществляет на автодороге аварийный ямочный ремонт значительно поврежденного дорожного покрытия. Один из рабочих при этом поливает дорогу смолой из чайника, что вызвало бурную реакцию как автора видео, так и водителя.

На вопрос, кто дал команду ремонтировать дорогу, мужчина отвечает: «Поливаю». При этом узнать кто старший в этой бригаде водителю не удалось.

Местные СМИ отмечают, что видео было снято на региональной дороге Р-65 на участке между городами Шостка и Глухов Сумской области.

На официальном сайте Службы автомобильных дорог в Сумской области сообщается, что в регионе продолжаются аварийные работы по ликвидации ямочности на автодорогах государственного значения.

«По заказу Службы автомобильных дорог в Сумской области подрядными организациями продолжаются работы по ликвидации аварийной ямочности и деформации покрытия проезжей части автомобильных дорог, которые возникли вследствие колебания температуры воздуха в зимний период (частые переходы через 0С). Длятся они, в основном, на участках дорог, которые длительное время не ремонтировались... На дорогах Сумской области работы по аварийному ямочному ремонту проводятся холодным асфальтобетоном», – говорится в сообщении.

По данным сайта ведомства, проведения аварийных работ на автодороге Р-65 осуществлялось 13 марта с привлечением бригады одной из подрядных организаций, которые работали на дорогах общего пользования государственного значения.

Справка УНИАН. Автодорога Р-65 – автомобильная дорога регионального значения на территории Украины. Связывает два таможенных перехода украинского государства – Николаевку и Катериновку. Проходит по территории Черниговской и Сумской областей через Николаевку (пункт пропуска), Семеновку, Новгород-Северский, Шостку, Глухов, Катериновку (пункт контроля).