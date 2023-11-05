Хрустящий жареный картофель - вкусный гарнир ко многим блюдам, утверждает кулинарный "гид" Мэри Берри.

Жареный картофель - это очень вкусно, а с развитием технологий и появлением современных комбайнов, можно приготовить это блюдо с минимальным количеством масла и калорий.

Но даже "умная" машина не всегда может дать вам ту самую хрустящую корочку, за которую мы так любим жареный картофель. Рецептом, как приготовить это блюдо вкусно, поделилась автор бестселлеров о еде британская писательница Мэри Берри, отмечает Express.

Некоторые повара говорят, что ключ к успеху "лучшего жареного картофеля" - это дешевый продукт, который всегда под рукой. Но по словам Мэри Берри, обычно кулинары используют 5 простых хитростей, которые позволяют приготовить блюдо быстро и вкусно.

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5 хитростей, как сделать жареный картофель очень хрустящим:

Следует убедиться, что наша духовка достаточно горячая: разогреваем ее до температуры примерно в 220-230 градусов. Это то, что поможет сделать картофель хрустящим снаружи;

используем для приготовления правильное масло, которое выдержит такую высокую температуру. Подойдут растительные масла, обычное подсолнечное масло или утиный жир;

разогреваем сковородку с маслом. Ставим ее на несколько минут в духовку перед тем, как выложить картошку. Это гарантирует, что наше блюдо начнет готовиться мгновенно, когда мы положим его на противень;

далее выкладываем наш картофель одним слоем на сковородку. Важно, чтобы ее не было слишком много. Ведь лишние кусочки сверху начнут вариться, а не жариться. Если нужно, возьмите для приготовления большую сковородку или потратите время на несколько подходов жарки картофеля;

когда картофель немного поджарился, переверните его, добавьте еще немного масла; это надо делать где-то на середине до готовности блюда, чтобы оно равномерно подрумянилось. Вы также можете сбрызнуть картофель ложкой горячего масла для дополнительного аромата и хрустящей корочки под самый конец.

Если вы сделаете все это, у вас получится идеально хрустящая жареная картошка: мягкая внутри, золотистая и хрустящая снаружи - настоящая вкуснятина к столу.

Эксперт посоветовал, как правильно хранить картофель

Прежде чем браться за блюда из картофеля, следует знать несколько полезных советов от эксперта о том, как хранить его правильно дома. Например, картофелю не место в морозилке или рядом с луком. Последняя выделяет специальное вещество, которое может преждевременно испортить вам овощ: он просто перезреет. Какие места любит картофель и где его лучше хранить дома - читай здесь.

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