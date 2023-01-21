Как готовится идеальная жареная картошка с корочкой и что ни в коем случае нельзя в нее класть - узнайте в материале УНИАН.

Жареная картошка - это самое простое и доступное блюдо, которое только можно себе представить. Однако при всей простоте приготовления и доступности ингредиентов, даже это блюдо таит в себе несколько секретов.

Ранее мы говорили о том, какая картошка самая полезная, а сегодня поделимся хитростями ее приготовления.

Идеальная жареная картошка - главный секрет

Начнем с того, что далеко не любую картошку можно жарить. Сорта с высоким содержанием крахмала не годятся для жарки, так как так такой картофель не держит форму, т.е. в процессе приготовления у вас получится пюре на сковороде, а не жареная картошка.

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Если вы не хотите, чтобы ваш гарнир имел отвратительный вкус, ни в коем случае не добавляйте в него лук. Такой овощ многие любят, но он таит в себе опасный нюанс - может пригореть и изрядно испортить впечатление от ужина. А вот чеснок добавить можно - он отлично гармонирует с картофелем и придает ему некую пикантную нотку.

Помните, что жарить картофель нужно только под закрытой крышкой. Без крышки блюдо будет готовиться неравномерно и либо часть картошки останется сырой, либо подгорит. Никогда не жарьте картошку на сильном огне. Овощу нужно время на приготовление. За 15-20 минут сильный огонь полностью испортит ваше блюдо.

Ну и, наконец, чтобы обычную жареную картошку превратить в шедевр, нужно знать несколько проверенных рецептов.

Жареный картофель с луком за 20 минут

Картофель - 1 кг.

Лук репчатый - 200 гр.

Масло растительное - 50 мл.

Соль - по вкусу.

Перец молотый - по вкусу.

Лавровый лист - 2 шт.

Перец горошком - 3-4 шт.

Чеснок - 2-3 зубчика.

Картофель чистим, моем и нарезаем тонкой соломкой. Нарезанный овощ заливаем холодной водой и оставляем на 10-15 минут. Это необходимо для того, чтобы из картофеля вышел лишний крахмал. Если этого не сделать, продукт начнет разваливаться в процессе приготовления.

Репчатый лук чистим и нарезаем мелким кубиком. На сковороду наливаем несколько столовых ложек растительного масла и ставим ее на средний огонь. Картофель достаем из воды, выкладываем на бумажное полотенце и даем воде стечь. Отправляем овощ на сковородку. Накрываем крышкой и жарим на среднем огне 5-10 минут. Добавляем к картофелю мелко нарезанный лук, соль, перец горошком, молотый перец. Осторожно перемешиваем картошку, накрываем крышкой и жарим до готовности. За несколько минут до готовности добавляем измельченный чеснок. Перед подачей жареный картофель можно посыпать свежим укропом.

Ароматный жареный картофель с грибами

Картофель - 1 кг.

Лук репчатый - 200 гр.

Грибы - 400 гр.

Соль - по вкусу.

Перец - по вкусу.

Растительное масло - 50 мл.

Лавровый лист - 2 шт.

Перец молотый - 0,5 ч. л.

Для этого блюда лучше использовать свежие грибы. Оптимальный вариант - шампиньоны или лесные грибы. Идеально подойдут лисички, маслята или опята. Замороженные грибы для лучше не брать, так как они дадут слишком много жидкости, и в итоге у вас получится тушеный, а не жареный картофель.

Чистим, моем и режем овощ соломкой. Моем и нарезаем слайсами грибы. Репчатый лук измельчаем. На растительном масле обжариваем лук и грибы. Через 10-15 минут убираем грибы в тарелку, а на эту же сковороду кладем нарезанный картофель. Добавляем растительное масло и жарим картофель до готовности под закрытой крышкой. Кладем лавровый лист, соль и перец. За 5-7 минут до готовности добавляем к картофелю поджаренные грибы с луком. Перемешиваем, жарим блюдо еще 5 минут и выключаем плиту.

Перед подачей жареный картофель с грибами украшаем свежей зеленью. Подавать лучше со сметаной или сметанным соусом.

Классическая жареная картошка с корочкой

Картофель - 800 гр.

Сливочное масло - 50 гр.

Растительное масло - 50 мл.

Соль - по вкусу.

Перец - по вкусу.

Мука - 100 гр.

Картофель моем, чистим и нарезаем брусочками или дольками. Заливаем нарезанный овощ холодной водой и оставляем на 10 минут, чтобы ушел лишний крахмал. Через 10-15 минут выкладываем картофель на бумажное полотенце и промокаем до тех пор, пока не уберем всю жидкость. Обсушенный картофель перекладываем в глубокую миску. Добавляем муку, соль и молотый перец. Тщательно перемешиваем картошку с мукой.

На раскаленную сковороду наливаем растительное масло и сразу же добавляем сливочное. Когда смесь масел растает, отправляем на сковороду картошку. Жарим картофель на среднем огне без крышки и только в один слой. Если картошки будет много, вам придется накрыть сковороду крышкой, а в этом случае корочка не получится.

Жареная картошка по-новому - рецепт из ресторанного меню

Картофель - 800 гр.

Копченые колбаски - 300 гр.

Лук репчатый - 100 гр.

Растительное масло - 50 мл.

Лавровый лист - 2- шт.

Перец молотый - по вкусу.

Перец острый - по вкусу.

Чеснок - 2-3 зубчика.

Сметана - 200 мл.

Свежий укроп - 50 гр.

Твертый сыр - 200 гр.

Картофель моем, чистим и нарезаем кольцами. Репчатый лук чистим и нарезаем толкими полукольцами. На сковороду наливаем растительное масло и ставим на средний огонь. Выкладываем на сковородку картофель, наскрываем крышкой и жарим 10 минут. Добавляем соль, перец, лавровый лист и нарезанный лук. Перемешиваем и всыпаем нарезанные колечками копченые колбаски. Жарим до полной готовности картофеля.

Твертый сыр натираем на терке и смешиваем со сметаной. Добавляем пропущенный через пресс чеснок. Внимание: если у вас сковорода с металлической либо со съемной ручкой - продолжаем готовить блюдо в ней. Если же у вас сковорода с пластиковой ручкой - перекладываем картошку в форму для запекания. Заливаем картошку сметанно-сырным соусом и ставим в разгретую духовку на 20 минут. Перед подачей посыпаем свежим укропом.

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