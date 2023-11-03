Картофель не будет гнить, если его хранить правильно. Нужно знать несколько важных нюансов, чтобы он не испортился.
Если вы хотите, чтобы овощ лучше всего хранился, поместите его в прохладное темное место, например, в шкаф или кладовую, пишет express.co.uk, ссылаясь на сведения эксперта. Журналисты узнали, что никогда нельзя хранить вместе картофель и лук, поскольку последний выделяет этилен (растительный гормон), который ускоряет процесс созревания, и из-за этого картошка может перезреть и преждевременно испортиться.
"Нет необходимости хранить картофель в холодильнике, и вы никогда не должны хранить сырой картофель в морозильной камере, поскольку это приведет к тому, что он станет мягким", - говорится в материале.
Вот такая интересная новость о хранении продуктов опубликована ранее
Как писал УНИАН, не в холодильнике стоит хранить, в частности, лук, чеснок, груши, бананы и ананасы.
Отмечалось, что бананы выделяют этилен, поэтому их стоит хранить отдельно от остальных овощей и фруктов, чтобы уберечь их "соседей" от преждевременной порчи. Бананы рекомендуют хранить в сухом прохладном месте. Берегите эти фрукты от прямых солнечных лучей.