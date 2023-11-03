Ни в коем случае не надо хранить в морозилке сырой картофель, предупредил эксперт.

Картофель не будет гнить, если его хранить правильно. Нужно знать несколько важных нюансов, чтобы он не испортился.

Если вы хотите, чтобы овощ лучше всего хранился, поместите его в прохладное темное место, например, в шкаф или кладовую, пишет express.co.uk, ссылаясь на сведения эксперта. Журналисты узнали, что никогда нельзя хранить вместе картофель и лук, поскольку последний выделяет этилен (растительный гормон), который ускоряет процесс созревания, и из-за этого картошка может перезреть и преждевременно испортиться.

"Нет необходимости хранить картофель в холодильнике, и вы никогда не должны хранить сырой картофель в морозильной камере, поскольку это приведет к тому, что он станет мягким", - говорится в материале.

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Вот такая интересная новость о хранении продуктов опубликована ранее

Как писал УНИАН, не в холодильнике стоит хранить, в частности, лук, чеснок, груши, бананы и ананасы.

Отмечалось, что бананы выделяют этилен, поэтому их стоит хранить отдельно от остальных овощей и фруктов, чтобы уберечь их "соседей" от преждевременной порчи. Бананы рекомендуют хранить в сухом прохладном месте. Берегите эти фрукты от прямых солнечных лучей.

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