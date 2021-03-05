На Трухановом острове в Киеве неадекватный водитель в ночь на 5 марта устроил правоохранителям настоящее состязание на выносливость – автомобиль пришлось блокировать с помощью муниципальной стражи.
Об этом говорится в сообщении Киев сейчас.
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После остановки нарушителя попросили выйти из машины, но тот еле стоял на ногах. Он послушался правоохранителей и сдал экспресс-тест на алкогольное опьянение.
В эти минуты представители муниципальной стражи, снимавшие происшествие на камеру, в шутку предположили, что после такой пробы драгер покраснеет. На съемку водитель возмутился: "А смотри, снимают концерт, бл*ть". Ему ответили, что тот настоящая "звезда".
"А драгер сейчас в раздумье и шоке, кажется. Он снизу покраснел, смотри. Гляди, еще думает", - отшутились муниципальные стражи.
Другие иронично предположили, что мужчина напился глинтвейна.
"2,29 промилле. Превышена норма более чем в 11 раз", – отметили патрульные.
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