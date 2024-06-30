Одной из главных предпосылок развода остается измена.

Психологи заявляют о шести главных причинах, которые приводят к разводу. Об этом говорится в классическом исследовании от 1997 года, во время которого были проанализированы данные тысяч супружеских пар за десять лет, пишет Forbes.

Отмечается, что хотя исследование проводилось почти тридцать лет назад, его результаты сейчас также актуальны.

Речь идет о таких шести главных причинах разводов:

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Измена/неверность

Измена остается одной из главных предпосылок развода, которая существенно подрывает доверие и эмоциональную безопасность в отношениях. Это может подорвать фундамент отношений, что затрудняет восстановление доверия пострадавшей стороны или полное восстановление отношений. Психологические исследования постоянно показывают, что измена – это не просто физический акт, а нарушение эмоциональной привязанности и целостности, которые имеют решающее значение для поддержания здоровой супружеской связи.

Неразумное расходование денег

Финансовые разногласия также являются основной причиной супружеских проблем, которые часто обостряются из-за безответственного отношения одного из партнеров к расходам. Когда один из супругов постоянно принимает финансовые решения, не советуясь с другим, или пренебрегает согласованным бюджетом, это может привести к обиде, стрессу и распаду брака.

Эта проблема выходит за рамки финансовой стабильности – она отражает более глубокие вопросы уважения, коммуникации и общих целей в отношениях.

Употребление алкоголя и/или наркотиков

Злоупотребление психоактивными веществами, в частности, чрезмерное употребление алкоголя или наркотиков, может серьезно повлиять на брак и часто является предвестником развода. Расстройства, связанные со злоупотреблением психоактивных веществ, могут изменить поведение и привести к эмоциональной нестабильности, создавая опасную и непредсказуемую среду в отношениях.

К тому же злоупотребление психоактивными веществами часто коррелирует с другими проблемами, такими как финансовые трудности, пренебрежение обязанностями и эмоциональная дистанция.

Ревность

Ревность может отравить отношения, порождая недоверие и контролируя поведение. Чрезмерная ревность часто отражает глубинные проблемы низкой самооценки, страха быть брошенным или нерешенной травмы, что может привести к навязчивым мыслям, обвинениям и попыткам контролировать действия партнера. Со временем ревность может подавлять близость и разрушать эмоциональную связь между партнерами, что затрудняет примирение без устранения их первопричин.

Исследователи обнаружили, что чаще именно мужчины указывали на ревность жен как на значительное напряжение в отношениях. Это также согласуется с выводом о том, что мужчины сообщили о меньшем количестве супружеских проблем в целом, чем жены.

Плохое настроение

Хроническое плохое настроение или эмоциональная нестабильность могут осложнять супружеские отношения, создавая непредсказуемую и напряженную атмосферу дома. Перепады настроения, независимо от того, вызваны они основными психическими расстройствами или ситуативным стрессом, могут приводить к частым конфликтам, эмоциональному дистанцированию и сложностям в спокойном разрешении споров.

Когда колебания настроения одного из партнеров доминируют в динамике отношений, это может привести к тому, что другой будет чувствовать себя эмоционально отвергнутым или напряженным. Это будет способствовать возникновению чувства неудовлетворенности и, в конце концов, разрушению супружеской гармонии.

Раздражающие привычки

Со временем, казалось бы, незначительные привычки или поведение, которые сначала казались милыми или терпимыми, могут стать значительным источником раздражения и напряжения в браке. Независимо от того, оставляете ли вы грязное белье, постоянно опаздываете или забываете, эти привычки могут истощить терпение и доброжелательность между партнерами. То, что может начаться как легкое раздражение, может перерасти в частые ссоры или эмоциональное дистанцирование, если с этим не бороться.

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