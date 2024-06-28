Среди признаков - любопытство.

Психология выделяет шесть признаков того, что вы (или кто-то из ваших знакомых) умнее среднестатистического человека, пишет Hack Spirit.

1. У вас высокий уровень эмпатии. Одним из показателей интеллекта выше среднего является эмпатия. Эмпатия имеет решающее значение в построении отношений с другими людьми, позволяя людям делиться друг с другом своим опытом, потребностями и желаниями.

2. Вам нравится быть одному. Проводить много времени в одиночестве предполагает высокий уровень интеллекта. В исследовании, опубликованном в Британском журнале психологии, изучалось, как плотность населения и общение с друзьями влияют на удовлетворенность жизнью и интеллект. Выводы показали, что более умные люди были менее удовлетворены, чем больше они общались с друзьями.

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3. Вы осознаете себя. Осознание себя позволяет вам познать себя, но это не поможет вам бросить вызов своим собственным взглядам или выявить слепые пятна и развиваться.

4. Вы от природы любопытны. Любопытство побуждает людей исследовать свое окружение, будь то физическое или социальное. Издавна это рассматривалось как стимул для обучения и развития.

5. Вы умеете видеть абстрактное. Еще одним признаком интеллекта выше среднего является подвижный интеллект. Обычно это демонстрируют люди, которые хороши в абстрактном рассуждении и решении проблем.

6. Вы адаптируемы. Среди всех жизненных навыков, которые вам следует иметь в своем арсенале, адаптивность, пожалуй, является одним из самых важных.

Напомним, ранее УНИАН писал, как узнать, что вы нравитесь коллеге.

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