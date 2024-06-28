Исследователи будут изучать мозг американца в рамках проекта "Донорский мозг".

Американский путешественник, фотограф и скульптор Морри Маркофф перед 99-летием перенес сердечный приступ. Однако он сумел не только вернулся к жизни, но и прожил еще более десяти лет, написав книгу и страстно занимаясь любимым делом всей жизни – учебой, пишет Business Insider со ссылкой на рассказ дочери долгожителя Джудит Хансен.

Отмечается, что в 110 лет он был самым старым американцем и умер в начале июня этого года. Также он установил еще один рекорд как самый старый донор здорового мозга.

Несмотря на преклонный возраст, Маркофф оставался в здравом уме и не имел неврологических заболеваний, а изучение его здорового мозга может помочь исследователям понять когнитивное снижение и старение в рамках проекта "Донорский мозг".

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Родственники Маркоффа утверждают, что простое питание и физические упражнения, а также постоянная любознательность и активная общественная деятельность помогли ему сохранить физическое и психическое здоровье на протяжении многих лет: "Я живу так же. Потому что это работает", – подчеркивает 83-летняя дочь американца.

Активная ходьба

По ее словам, ходьба была основной формой физических упражнений отца. В течение многих лет Маркофф и его жена Бетти, которая дожила до 103 лет, проходили по три мили в день, и сохраняли эту привычку до 90 лет. В конце своей жизни Маркофф оставался активным, даже когда приходилось наматывать круги в помещении: "Мой отец ходил вокруг обеденного стола с сиделкой", – рассказывает Хансен.

Исследования показывают, что ходьба – это научно обоснованная стратегия для увеличения продолжительности жизни и снижения риска таких заболеваний, как болезни сердца.

Пищевые привычки

Маркофф не ел обработанной пищи, но любил десерты. Семья питалась простой домашней едой, которая регулярно включала небольшие порции десерта: "Они все делали в меру. У нас не было магазинного печенья или газировки, но не было и ничего вычурного", – подчеркивает Хансен.

Маркоффы также предусмотрительно отказались от пластиковых бутылок, которые, как показывают исследования, связаны с рисками для здоровья, например, диабета.

Любознательность и заинтересованность

Хотя Маркофф рос в бедности и бросил школу в 8-м классе, он имел стойкую страсть к познанию нового и общению со своей общиной. Супруги также путешествовали по всему миру, в том числе в Мексику, а также посетили Восточную Европу, Японию и Китай: "Они не были круизными путешественниками... Они везде ездили автобусами и поездами", – добавляет дочь.

Также Маркофф любил делиться своими знаниями с другими. С середины 2000-х годов он начал ежедневно писать, что впоследствии превратилось в блог, а затем и в книгу. В 103 года он посещал книжные мероприятия и подписывал экземпляры для поклонников.

Он также занимался художественными формами самовыражения, такими как фотография и создание скульптур из металлолома. Отмечается, что его творчество и любознательность, вероятно, помогали ему оставаться умственно острым. Доказательства свидетельствуют, что изучение новых вещей с возрастом помогает сохранить мозг активным.

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