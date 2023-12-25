Фальшивая дружба не только лишена смысла, но и вредит вашему психологическому состоянию.

Вы когда-нибудь сомневались в подлинности дружбы? Иногда сложно определить, искренен ли кто-то из вашего круга общения в своей симпатии к вам, а кто только притворяется.

Издание Hack Spirit приводит 9 практических советов от психолога Эйми Дарамус, которые помогут вам определить фальшивых друзей.

1) Они всегда берут, никогда не дают

Крепкая дружба - это улица с двусторонним движением. Вы поддерживаете друг друга в трудные времена и делитесь взлетами и падениями, не ведя счет. Но фальшивые друзья обращаются только тогда, когда им что-то нужно. Они всегда стремятся поделиться своими проблемами, но никогда не готовы выслушать ваши.

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2) Их нет, когда они вам нужны

Психология говорит нам, что одним из ключевых признаков фальшивого друга является его недоступность или безразличие во времена вашей потребности. Настоящий друг будет рядом с вами, несмотря ни на что. Если кто-то не приходит к вам все время, это явный признак того, что он не так искренен, как кажется.

3) Они полны пустых обещаний

Это правда: не все обещания нарушаются намеренно. Но когда нарушается слишком много обещаний, трудно не подвергать сомнению искренность этих обещаний. Настоящая дружба строится на доверии и надежности. Если кто-то постоянно не выполняет своих обещаний, это означает, что он может быть не тем другом, за которого себя выдает.

4) Они распространяют негатив

Вы когда-нибудь замечали, что некоторые люди просто приносят облако негатива, куда бы они ни пошли? Создается впечатление, что у них есть умение указывать на недостатки каждой ситуации, или они всегда готовы жаловаться или критически замечать.

Дело в том, что настоящие друзья поддерживают друг друга. Они отмечают успехи друг друга, подбадривают в трудные времена и в целом создают позитивную атмосферу, а не подавляют.

5) Они сплетничают о других

Когда кто-то постоянно сплетничает с вами о других, это лишь вопрос времени, когда они также начнут сплетничать о вас. Такое поведение вредно и свидетельствует об отсутствии уважения к частной жизни людей.

6) Они соревнуются, а не поддерживают

Конкуренция может быть здоровой. Это может подтолкнуть нас быть лучше, стремиться к большему. Но когда дело доходит до дружбы, постоянное соревнование может принести больше вреда, чем пользы.

Правда в том, что дружба - это не соревнование. Это взаимное уважение и восхищение. Настоящие друзья отмечают успехи друг друга. Они воспринимают ваши достижения не как угрозу, а как повод для празднования.

7) Они не уважают ваши границы

В любой здоровой дружбе уважение личных границ имеет решающее значение. У всех нас разные уровни комфорта, разные потребности в пространстве и уединении, и их нужно уважать. Однако фальшивый друг может игнорировать эти границы.

8) Они заставляют вас чувствовать себя плохо

Фальшивые друзья часто стремятся унизить вас и заставить вас чувствовать себя плохо. Кроме того, фальшивый друг, движимый ревностью или соревновательным характером, может попытаться унизить вашу самооценку, когда станет свидетелем вашего успеха.

9) Они не рады вашему успеху

Это, пожалуй, один из самых ярких признаков фальшивого друга.

Фальшивый друг обычно чувствует угрозу или завидует вашему успеху. Вместо того, чтобы искренне отмечать ваши достижения, они могут питать негативные чувства, потому что желают иметь такие же достижения.

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