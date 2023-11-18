Если вы осознаете, что ваш друг вами манипулирует, вам стоит серьезно поговорить, или и вовсе разорвать отношения.

Друзья должны заставлять вас чувствовать себя хорошо, а не плохо. Они должны "поднимать вас", а не толкать вниз. Но иногда у вас может возникнуть ощущение, что это не относится ко всем вашим друзьям.

Как пишет Hack Spirit, иногда мы дружим с людьми, которые относятся к нам совершенно неправильно, манипулируют нами ради собственной выгоды.

Вот десять признаков того, что вами манипулируют.

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1. Вас контролируют.

Такие друзья хотят постоянно влиять на то, что вы говорите, делаете и думаете. Это нормально, если вы получаете такое же отношение в ответ. Но если это одностороннее, то это один из самых больших признаков того, что вами манипулируют.

2. Такие люди драматизируют и плетут интриги.

Некоторые люди будут сплетничать, распространять слухи и говорить о людях за спиной, потому что это весело. Но манипулятивные люди будут делать все это по совершенно другой причине. Они стремятся создать хаос, рассорить людей и даже уничтожить их.

3. Они вызывают у вас чувство вины.

Когда вас заставляют чувствовать вину, вы хотите, чтобы это чувство исчезло. Это может заставить вас извиниться, унизиться и предложить компенсацию. Так что манипуляторы схватятся за малейшее оскорбление и заставят вас почувствовать себя виноватым за то, что большинство друзей легко простят.

4. Они считают, что имеют право на ваше внимание.

Манипулятивные друзья будут вести себя очень странно, если вы не уделите им нужного внимания или когда проводите время с другими людьми. Им кажется, что они владеют вашим временем и вниманием, и когда они его не получают, они могут реагировать агрессивно.

5. Они давят на вас.

Манипуляторы обычно не уважают ваши границы и пытаются заставить вас делать то, что вы не хотите делать.

6. Они заставляют вас чувствовать, что вы виноваты во всем.

Это называется эмоциональной манипуляцией, когда человек пытается повлиять на ваши эмоции так, чтобы было выгодно ему, а не вам. И один из самых распространенных способов - заставить вас почувствовать, что все, что идет не так, - это ваша вина. Потому что это снижает вашу уверенность в себе и заставляет вас полагаться на них.

7. Они всегда хотят, чтобы все было по-ихнему.

Если у вас есть друг, который пытается получить преимущество во всем - это признак того, что он готов и способен манипулировать вами.

8. Они постоянно просят об услугах.

Люди манипулируют другими, чтобы получить преимущества и создать выгоды для себя. Их действительно не волнует, что вы теряете, когда они получают.

Если у вас есть друг, который постоянно просит вас о помощи и услугах, возможно, это манипулятор, который пользуется вашим добродушием.

9. Они всегда будут защищать себя в споре.

Они попытаются отвлечь всю критику от себя к ситуациям или другим людям, чтобы избежать обвинений, и сделают все возможное, чтобы защитить себя.

10. Они манипулируют другими.

Это логично, не так ли? Если человек манипулирует другими, что помешает ему манипулировать вами?

Если вы думаете, что вами манипулируют, вам следует серьезно поговорить. Но если это не сработает, возможно, вам придется избавиться от этого токсичного друга раз и навсегда.

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