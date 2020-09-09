Мужчина на ТВ выступал «против фейков и иностранного вмешательства».

Провластный канал «Беларусь 1» взял комментарий у «белоруса», который выступал за сохранение власти Александра Лукашенко в стране, но тот оказался русским по национальности.

Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA.

На одном из провластных митингов некий мужчина рассказал о поддержке Лукашенко. Он выступал «против фейков и иностранного вмешательства».

Как установил Telegram-канал, этим человеком оказался москвич Антон Тарасов, который состоит в КПРФ и даже пробовал баллотировать в Госдуму.

«То есть он буквально тот самый фейк и иностранное вмешательство, против которых сам же выступает», - прокомментировал в своем Twitter-аккаунте Алексей Новоселов.

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Выборы и протесты в Беларуси: хронология событий

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админарест.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в стране расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз". 27 августа Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

В Евросоюзе заявили о непризнании результатов выборов и достигли соглашения применить санкции против белорусских чиновников в ответ на фальсификацию результатов голосования и применения насилия против протестующих.

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Автор: Денис Прядко