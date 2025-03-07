Такого вы, наверняка, даже не пробовали приготовить, но это нужно быстро исправить.

Фисташки — продукт, который довольно сложно позволить себе для ежедневного употребления. Однако когда такая возможность появляется, хочется не просто похрустеть ими перед телевизором. Фисташки — настоящий кулинарный хит. Поэтому почему бы не попробовать рецепт Delish невероятно вкусных брауни с коричневым маслом и фисташками.

Мы получим насыщенный, тягучий десерт, наполненный растопленным темным шоколадом и какао-порошком, который мы дополним кусочками обжаренных фисташек и домашним фисташковым ганашем в виде покрытия.

Ингредиенты

Видео дня

Для брауни:

Кулинарный спрей

10 ст. л. несолёного сливочного масла

1/2 чашки (85 г) тёмного шоколада (капли или измельчённый)

1 ч. л. миндального или ванильного экстракта

3/4 ч. л. кошерной соли, разделить

3/4 чашки (150 г) сахарного песка

1/4 чашки (52 г) светлого коричневого сахара (уплотнённого)

2 крупных яйца

1/2 чашки (60 г) муки

1/4 чашки (20 г) несладкого какао-порошка

1 1/2 чашки обжаренных солёных фисташек, разделить + ещё немного для украшения

Для фисташкового ганаша:

2/3 чашки (113 г) белого шоколада (капли или измельчённый)

2 ст. л. жирных сливок

Приготовление

Разогрейте духовку до 175°C. Подготовьте квадратную форму (23×23 см): смажьте её кулинарным спреем и застелите пергаментной бумагой. В средней кастрюле на среднем огне растопите сливочное масло. Готовьте, помешивая, пока оно не начнёт пениться и молочные частицы не станут золотисто-коричневыми (7-8 минут).

Снимите с огня, добавьте тёмный шоколад, миндальный экстракт и 1/2 ч. л. соли, перемешайте до однородности. Добавьте сахар и коричневый сахар, тщательно взбейте венчиком (сахар полностью не растворится). Оставьте остывать на 5 минут.

Добавьте 1 яйцо и взбейте. Затем введите второе яйцо и взбивайте ещё 10 секунд. Добавьте муку и какао-порошок, аккуратно вмешайте лопаткой. Грубо нарежьте 1 чашку фисташек и вмешайте в тесто. Переложите в подготовленную форму.

Выпекайте 20-22 минуты, пока зубочистка, вставленная в центр, не будет выходить чистой. Остудите.

Пока брауни охлаждаются, подготовьте фисташковую пасту. Наполните небольшую миску ледяной водой. В кастрюле доведите воду до кипения, добавьте 1/2 чашки цельных фисташек и снимите с огня. Дайте постоять 1 минуту, затем переложите в ледяную воду.

Переложите фисташки на кухонное полотенце, потрите, чтобы удалить кожицу. Затем измельчите их в кухонном комбайне в течение 2 минут. При работающем моторе влейте 2 ст. л. воды и смешивайте до получения гладкой пасты.

Переложите фисташковую пасту в миску, добавьте белый шоколад, сливки и оставшуюся 1/4 ч. л. соли. Растопите в микроволновке, нагревая по 15 секунд и перемешивая после каждого подхода (около 45 секунд). Охладите. Нанесите ганаш на брауни и посыпьте сверху нарезанными фисташками. И ваш гениальный десерт готов.

Другие интересные рецепты

Ранее УНИАН сообщал, что известный кулинар поделилась рецептом королевского бисквита "Виктория". Его очень любила королева Виктория, поэтому он остается одним из самых популярных тортов в Великобритании и в наше время.

Кроме того, мы рассказывали, как приготовить идеальную жареную курицу. Кулинарная философия Роман строится на неожиданных, но гармоничных сочетаниях вкусов. Её рецепт курицы в одной кастрюле с карамелизированным лимоном и финиками – это квинтэссенция её подхода: простота, утончённость и лёгкая небрежность, делающая блюдо ещё более привлекательным.

Вас также могут заинтересовать новости: