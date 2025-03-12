Несмотря на сложность приготовления десерта, он очень вкусный и запомнится надолго.

Если вы имеете дома немного ликера Baileys или хотите просто сделать замечательный и необычный десерт, то стоит обратить внимание на рецепт кофейного торта с этим напитком. Издание delish рассказало, как приготовить шоколадный пирог с кремом Baileys, который станет хорошей идеей для любого празднования.

Ингредиенты для начинки:

кулинарный спрей или масло;

3/4 стакана фасованного темно-коричневого сахара;

2 ст.л. несладкого какао-порошка;

2 ч.л. порошка растворимого эспрессо.

Ингредиенты для коржей:

3/4 стакана (1 1/2 пачки) несоленого сливочного масла, размягченного;

1 1/2 стакана (300 г) сахара;

1/3 стакана (70 г) фасованного темно-коричневого сахара;

2 ч.л. разрыхлителя;

3 больших яйца;

1 стакан цельного молока;

2/3 стакана сметаны;

1/4 стакана Бейлиса;

3 стакана (360 г) муки грубого помола.

Ингредиенты для глазури:

3/4 стакана (150 г) сахара;

3/4 стакана (90 г) муки грубого помола;

2 ч.л. несладкого какао-порошка;

3/4 ч. л. порошка растворимого эспрессо;

щепотка соли;

4 ст.л. несоленого сливочного масла, растопленного;

1/2 стакана полусладкой шоколадной стружки, растопленной.

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 180 °C и смажьте форму для запекания кулинарным спреем или маслом.

В средней миске взбейте коричневый сахар, какао-порошок и эспрессо-порошок. Отдельно в большой миске ручным миксером взбейте масло, сахар, коричневый сахар и разрыхлитель до однородной массы.

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"Добавьте яйца, по одному, взбивая до однородности после каждого добавления. Добавить молоко, сметану и виски Бейлис и взбивать до однородной массы. Постепенно всыпать муку", - добавляют в материале.

Далее выливаем половину теста в подготовленную форму, сверху выкладываем начинку и выливаем остальное тесто.

Затем в средней миске взбейте сахар, муку, какао-порошок, эспрессо-порошок и соль. Добавьте сливочное масло и взбейте до однородной массы. После чего выложите начинку на тесто ровным слоем.

Выпекайте пирог, накрывая фольгой в течение последних 10-15 минут, если страны имеют слишком темный вид. В общем запекать коржи нужно 60-75 минут. Далее поливаем шоколадом и даем остыть 10-15 минут перед тем, как нарезать. После чего можно наслаждаться десертом!

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