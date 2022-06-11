Британец ждал публичной реакции бизнесмена и получил ее.

Американский миллиардер и изобретатель Илон Маск потроллил британского политика Джорджа Гэллоуэя, известного пророссийскими взглядами.

Публичный диалог политика и бизнесмена состоялся в Twitter.

Бывший член парламента Великобритании возмутился, что Twitter присвоил его аккаунту метку "российские государственные СМИ". Он назвал эту отметку ложной, и это якобы "подтверждено Маском", которого он твитнул.

Реакция Маска, ранее заявившего о покупке Twitter, не замедлила. Он иронично на русском языке извинился за это: "Прости, товарищ!".

Напомним, что Джордж Гэллоуэй - бывший член британского парламента и сторонник политики режима российского диктатора Владимира Путина. Его пророссийские заявления часто тиражируют пропагандистские СМИ.

Из последнего, Гэллоуэй "предрек ""самоубийство НАТО" из-за позиции США по войне Украине. "Я не очень верю, что США получат в итоге выгоду из конфликта. Считаю, что все поступки Белого дома очень четко рисуют картину империи, которая находится в шаге от быстрого упадка", - заявил британец в интервью Global Times.

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