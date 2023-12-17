В первую очередь нужно обратить внимание на свои чувства.

Исследователь психологии счастья советует раскрепоститься и следовать совету: "Просто чувствуй свои чувства!". К сожалению, это часто бывает трудно сделать, потому что многих из нас обычно закрыты для такого опыта.

Как пишет cnbc.com, вот простой процесс, который нужно использовать:

обратите внимание на свои чувства (сделайте глубокий вдох и выдох, чтобы сосредоточиться, обратитесь внутрь себя и спросите, какие чувства я испытываю прямо сейчас);

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назовите чувство (выразите свои эмоции словами, и ими будет легче управлять);

примите это чувство (исследования показали, что подавление наших эмоций может иметь негативные последствия);

оставайтесь с этим чувством, пока оно не изменится (теперь вы можете чувствовать себя спокойнее, как будто буря прошла);

подумайте, чему вас может научить это чувство (очень важно помнить, что у этой эмоции есть цель);

решите, как вы хотите реагировать (теперь, когда вы испытали свои чувства и извлекли из них уроки, вы готовы ответить мудро и сделать лучший выбор, какой только можете).

Напомним, ранее УНИАН писал о том как, 93-летняя женщина назвала 5 вещей, которые делают ее счастливой.

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