Известно, что коты используют свои феромоны для передачи различных сообщений.

Когда кот что-то нюхает, то после этого он делает странное выражение лица, якобы шокированный из-за запаха предмета. Поэтому многие интересуются, почему коты делают такое лицо. Как оказалось, так животные показывают, что они анализируют химические сигналы в окружающей среде, пишет Live Science.

"Многие животные, включая диких и домашних котов, выделяют феромоны - химические сигналы, которые используются для общения между представителями одного вида. Чтобы обнаружить и расшифровать эти невидимые сообщения, наши кошачьи друзья полагаются на специальный сенсорный орган на крыше рта, который называется вомеронозальный орган или "орган Якобсона"", - объясняют в материале.

По словам советника по вопросам благополучия и поведения кошек Алекса Тейлора, этот орган отделен от обонятельной системы, который обнаруживает запахи, но не феромоны.

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По словам экспертов, когда кот сталкивается с феромонами, то обрабатывает их по-другому, чем запахи. Кот слегка открывает рот, демонстрируя поведение, которое называется "реакция Флемена".

"Это может выглядеть так, будто кот гримасничает, но в этом поведении нет никакого эмоционального аспекта - кот просто обнаруживает и обрабатывает феромоны", - заметил Тейлор.

По словам специалиста, коты используют феромоны для передачи различных сообщений, а именно:

могут метить территорию, не вступая в драку;

укреплять связь между матерями и котятами.

В то же время старший научный сотрудник Ветеринарного колледжа Университета Пердью в Индиане Микель Дельгадо отметила, что феромоны также передают информацию о половом статусе, указывая на то, когда у кошки течка.

"Феромоны выделяются специализированными железами, расположенными в различных частях тела кота, включая подбородок, щеки, пространство между глазами и ушами, края губ, основание хвоста, вокруг гениталий и ануса, между лапами и между сосками", - уточнил Тейлор.

По словам Дельгадо, когда коты трутся мордой о мебель, царапают поверхности или испражняются, то оставляют таким образом химические сообщения для других котов.

"Во время реакции Флемена молекулы феромонов попадают в рот кота - либо через облизывание, либо через вдыхание - и растворяются в слюне. Затем они проходят через два прохода в нёбе, известные как носоглоточные протоки, которые ведут к паре наполненных жидкостью мешочков, образующих вомеронозальный орган", - объяснил Тейлор.

Эксперт добавил, что когда молекулы феромонов достигают вомеронозального органа, то они вызывают нервные сигналы, которые поступают в определенные участки мозга, а именно в миндалевидное тело гипоталамуса и области, контролирующей сексуальное, пищевое и социальное поведение.

Отмечается, что вомеронозальный орган не является уникальным для кошек, ведь есть много животных, от грызунов до рептилий, которые также используют этот второй нюх для выявления феромонов.

"Преимущество органа Якобсона заключается в том, что животные могут обнаруживать более широкий спектр молекул в окружающей среде, чем животные, лишенные этого органа", - отметил эволюционный биолог из Вашингтонского университета в Сент-Луисе Джонатан Лосос.

Таким образом вомеронозальный орган является сильным инструментом, благодаря которому коты черпают социальную информацию в окружающей среде.

"Коты - загадочный народ. В их головах происходит больше, чем мы можем себе представить", - писал когда-то известный шотландский писатель и поэт Вальтер Скотт.

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