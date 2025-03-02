Специалист советует владельцам животных начать с понимания причин поведения вашего любимца.

Владельцам котов известны ситуации, когда дорогой диван становится жертвой кошачьих когтей. И животному безразлично, что вы расстроены из-за этого. Для него это просто еще одна поверхность для царапанья, к которой его инстинктивно тянет. Часто после таких инцидентов хозяева удаляют коту когти или же вообще отдают животное в приют, пишет пишет ParadePets.

Консультант по поведению животных и бывший ассистент ветеринара Адриенн Фарричелли тем, кто хочет защитить свою ценную мебель, советует начать с лучшего понимания причин поведения вашей кошки.

Почему кошка царапает мебель

Царапание мебели (или чего-либо другого) - абсолютно нормальное поведение кошек. Коты делают это не для того, чтобы расстроить вас, и не делают это вам назло.

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Кошки регулярно царапают поверхности, чтобы ногти были острыми, что важно для охоты или во время лазания. Царапание также помогает удалить старую внешнюю оболочку когтей.

Вы можете удивиться, но кошки царапают поверхности еще и для того, чтобы заметить. Между подушечками на лапах у них есть специальные пахучие железы, поэтому, царапая поверхности, кошки оставляют запаховой след, который информирует других кошек об их присутствии.

Кроме того, котам просто приятно царапать: когда они это делают - растягиваются мышцы передних лап и плеч, тренируются сухожилия.

Иногда царапанье у молодых кошек может быть просто проявлением игривого поведения и игр. Часто животное понимает, что царапанье мебели привлекает ваше внимание, поэтому именно такую цель и преследует.

Бывает, что кот царапает поверхность, когда взволнован, чтобы снять стресс. Может быть и так, что кот, который постоянно царапается, не чувствует себя в безопасности в своем окружении, особенно если вы наказываете его за плохое поведение.

Как отучить кота царапать мебель

1. Сделайте царапанье сложным, непривлекательным или почти невозможным

Важно принять меры, чтобы управлять окружением вашей кошки и усложнить процесс царапанья. В частности можно переорганизовать среду. Другими словами - держать мебель как можно дальше от животного. Например, закрыв дверь в комнату с мебелью, которую вам нужно защитить.

Еще эксперт советует сделать мебель менее желанной для кота. В частности, можно попробовать изменить текстуру поверхности, наклеив двусторонний скотч или использовав перевернутую дорожку для ковров. Кошки не любят прикасаться к этим поверхностям.

Также можно сделать мебель менее доступной, расположив ее на расстоянии от места, где ваша кошка проводит большую часть своего времени. Еще один вариант - покрыть предметы, которые любит царапать кот, защитными покрытиями.

2. Найдите объекты, которые кошкам можно царапать

Поскольку царапанье является естественным поведением, мы не можем ожидать, что коты полностью от этого откажутся, поэтому нужно обеспечить их "законными" предметами, которые можно царапать вволю.

Их нужно расположить стратегически, чтобы кошка имела удобный доступ к ним. Для этого следует попробовать "думать как кот" и определить предпочтения животного.

Если ваш кот царапается после того, как проснулся ото сна, держите разрешенный для царапанья предмет в месте, где он обычно дремлет. Если ваша кошка царапается, когда кто-то заходит в дом, поставьте этот предмет у входа.

Исследования показали, что коты предпочитают царапать ткани, картон, ковер. Поэтому "подсовывайте" им именно эти материалы. Ими можно укрыть диван, который "любит" животное. Другой вариант, если вас устраивает эстетичность, - покрыть сторону дивана, которая обычно царапается, ковриком для царапанья, так, чтобы он прилегал к дивану.

Можно поощрять кошку пользоваться предметом для царапанья, просто делая вид, что вы царапаете его пальцами и издавая звук царапанья. Хвалите свою кошку за то, что она пользуется "законным" предметом, в частности, угощая ее чем-то вкусным.

3. Сделайте царапанье менее вредным

Чтобы минимизировать вред от царапанья, регулярно подстригайте когти кошке - примерно каждые 1-2 недели. Это поможет уменьшить повреждение предметов.

Еще одним эффективным вариантом является использование пластиковых чехлов, известных как "колпачки для гвоздей", которые закрывают когти вашего кота, чтобы, когда кот царапает, он не мог нанести вред.

Ранее УНИАН рассказывал, почему коты так любят лежать на клавиатуре. О причинах такого поведения животных рассказала сертифицированный консультант по вопросам поведения животных Эми Шоджай. По ее словам, у безумной любви котов к клавиатурам есть несколько вероятных объяснений.

Среди основных - это уютное место для отдыха, желание привлечь внимание, охотничьи инстинкты.

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