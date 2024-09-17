В список попал и популярный лабрадор-ретривер.

Все больше людей задумываются о том, чтобы взять собаку. И больше всего их пугает то, что любимца будет трудно дрессировать. И поскольку пород сотни, будущим владельцам щенков есть из чего выбирать.

Как пишет The Scotsman, тем, кто ведет активный образ жизни, стоит подумать о собаке большего размера. Если вы ищете собаку, которая будет выполнять команды, а не бунтовать, вам помогут различные работы на эту тему.

К примеру, книга психолога Стэнли Корена "Интеллект собак" является знаковым произведением кинологической литературы, в которой оценивается относительный IQ пород, в том числе, учитывая то, насколько они послушны. Издание назвало 10 самых послушных пушистиков.

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Бордер-колли

Когда дело доходит до послушания, то бойкие бордер-колли – лучшие собаки. Однако они требуют много физических нагрузок, поэтому не являются идеальным вариантом для всех.

Лабрадор-ретривер

Очаровательный лабрадор-ретривер, возможно, и является одной из самых популярных пород, но он также попал в список самых послушных пушистиков.

Немецкая овчарка

Бронзовую медаль за послушание завоевывает немецкая овчарка, которая также является одной из самых умных пород собак.

Золотистый ретривер

Золотистые ретриверы – четвертая самая послушная порода собак. Соедините это с их милым добродушным характером, и вы получите замечательного семейного любимца.

Доберман

Доберманы замыкают пятерку самых послушных собак. Они являются отличными охранниками и невероятно преданными.

Австралийская собака-скотовод

Австралийская собака-скотра также попала в топ-10 самых послушных собак, которые, по словам Американского кинологического клуба, "преданные, чрезвычайно умные, всегда насторожены и настороженно относятся к незнакомцам".

Пудель

Одна из самых послушных пород собак – пудель.

Шетландская овчарка

Чтобы успешно пасти овец, нужно уметь выполнять команды, поэтому неудивительно, что веселая шетландская овчарка попадает в топ-10 самых послушных пород собак.

Ротвейлер

Вам не придется повторять что-то ротвейлеру дважды. Сочетание послушания, желания угодить и преданности делает их отличными собаками-компаньонами.

Папийон

Единственная маленькая собака, которая попала в 10 самых послушных собак – это папийон, который также является самым ловким из миниатюрных пород.

Лучшие собаки для жизни в квартире

Ранее мы рассказывали о 26 породах собак, которые лучше всего подойдут для квартир и небольших помещений.

В список вошли, в частности, французские бульдоги. Они небольшие, не склонны много лаять и очень редко линяют – все это делает их идеальными для жизни в квартире.

Хорошей собакой для жизни в небольшом пространстве станет и мопс. Это неприхотливые собаки, которые прекрасно чувствуют себя в небольших помещениях благодаря минимальным потребностям в физической активности, но им все равно нужны определенные физические упражнения, чтобы не набрать лишний вес.

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