Считается, что идею о том, что страусы зарывают голову в песок, когда чувствуют опасность, высказал римский натуралист Плиний Старший.

На протяжении веков люди были уверены, что страусы при встрече с опасностью зарывают голову в песок, чтобы спрятаться. Именно этот яркий образ стоит за фразеологизмом "спрятать голову в песок", когда кто-то боится смотреть своим проблемам в лицо.

Как пишет LiveScience, считается, что идея о страусах, которые прячут голову в кустах, чтобы скрыться от опасности, была высказана римским натуралистом Плинием Старшим.

"Они обладают чудесным свойством переваривать все вещества без исключения, но их глупость не менее замечательна, ибо, хотя остальные части их тела так велики, они воображают, что, засунув голову и шею в куст, скрывают все тело", - писал он.

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Но действительно ли страусы зарывают голову в песок? На самом деле нет, хотя у них есть несколько повадок, которые на расстоянии могут выглядеть так, будто они зарывают голову в песок

Так, в отличие от птиц, строящих гнезда, страусы выкапывают неглубокие ямки в песке или грязи, чтобы отложить яйца. Оба родителя несколько раз в день переворачивают яйца, чтобы обеспечить им тепло. Издалека может показаться, что страусы зарываются головой в землю.

Кроме того, страусы также проводят большую часть времени, держа голову близко к земле, поскольку ищут пищу - траву и, иногда, мелких животных, таких как мыши, лягушки и насекомые.

В дикой природе у страусов много естественных хищников, включая гепардов, львов и леопардов, однако в случае опасности страусы не зарывают голову в землю, а убегают. По данным Смитсоновского национального зоопарка, это самые быстроходные птицы в мире, максимальная скорость которых составляет 70 км/ч.

Если убежать не удается, они иногда ложатся на землю, вытянув шею, чтобы слиться с местностью. По некоторым данным, взрослые страусы взбивают крыльями пыль под собой, создавая облако, чтобы отвлечь хищников от своих птенцов. Они даже могут нанести удар, достаточно сильный, чтобы убить льва.

Так что в действительности страусы полагаются на свою скорость и острые чувства, чтобы обнаружить хищников и убежать от них; им нет нужды зарываться головой в песок.

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