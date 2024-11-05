Антонию клонировали из генетического материала, собранного в 1988 году.

В США клонированная черноногая самка хорька по имени Антония, которая участвует в инновационном проекте по сохранению вида, родила двух здоровых детенышей. Как пишет Interesting Engineering, Антония - первый клонированный хорек, который стал матерью. Отмечается, что это событие стало важным шагом в сохранении исчезающей популяции - одного из самых редких млекопитающих Северной Америки.

Антония была клонирована из генетического материала черноногого хорька Виллы, ДНК которой была собрана в 1988 году и сохранена в замороженном виде в зоопарке Сан-Диего. Как отмечается, Вилла имела уникальное генетическое разнообразие, что важно для восстановления популяции.

По словам старшего куратора Национального зоопарка и Института биологии охраны природы Смитсоновского института Пола Маринари, потомство Антонии "укрепит здоровье и устойчивость популяции".

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По данным специалистов, численность черноногих хорьков начала резко сокращаться в XX веке из-за потери окружающей среды и распространения болезней. В начале 1980-х их считали вымершими, но позже небольшая группа зверьков была обнаружена в Вайоминге, что дало старт программам разведения и клонирования.

Сейчас все живые черноногие хорьки, за исключением клонов, таких как Антония и ее детеныши, происходят от последних семи известных диких хорьков, что создает значительные риски для здоровья популяции. В частности, животные крайне уязвимы к болезням и плохо приспособлены к изменениям окружающей среды. Поэтому введение нового генетического материала от клонов помогает повысить устойчивость вида.

Клонирование черноногих хорьков началось в 2020 году с рождения Элизабет Энн - первого клона Виллы. Несмотря на то, что Элизабет Энн не могла размножаться, ее появление стало прорывом. Было клонировано еще две особи - Норин и Антония. В результате спаривания Антонии с самцом по имени Урчин родилось трое детенышей, двое из которых выжили.

Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США (FWS) отметила:

"Успешное "воспроизведение клона" доказывает, что клонирование способствует генетическому разнообразию и может обеспечить будущее размножение видов".

Антония и ее детеныши останутся в Национальном зоопарке. Однако ежегодно от 150 до 220 хорьков в рамках "программы разведения" выпускаются в дикую природу на западе США, Канаде и Мексике. FWS подчеркнула, что новый генетический материал может значительно укрепить популяцию, повысив ее устойчивость к болезням и переменным условиям окружающей среды.

Интересные факты о животных

Как писал УНИАН, ранее считалось, что животные, пристрастившиеся к алкоголю, - явление крайне редкое, но сейчас ученые утверждают обратное. По мнению исследователей, в экологических системах содержится много этанола, который дикие звери употребляют в пищу.

Установлено, что "естественный" этанол встречается почти в каждой экосистеме. Поэтому, вполне вероятно, многие животные, питающиеся фруктами и нектаром, потребляют его регулярно. То есть, "спиртное" - их привычный рацион.

Оказалось, что этанол получил широкое распространение примерно 100 млн лет назад, когда цветочные растения начали производить нектар, а фрукты "бродить". Сейчас этанол, как и в древние времена, есть практически во всех экосистемах, особенно в тропиках.

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