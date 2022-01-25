"Будь как дома" - эту фразу мы нередко говорим своим гостям, но даже не догадываемся, к чему это может привести.

На Reddit устроили опрос на тему "Что было худшим, что сделал ваш гость, когда буквально воспринял фразу "Будь как дома". УНИАН собрал подборку самых ярких историй от пользователей онлайн-сервиса.

Хочешь принимать гостей - плати

Не одна история была посвящена тому, как гости уж слишком рассчитывали на щедрость своих знакомых и оставляли им немалые счета за различные услуги.

Одному из юзеров знакомые пытались превратить бассейн в горячий источник:

"В феврале у меня были гости, которые включили обогреватель в бассейне. Они не выключили его и не сказали мне, что он включен. Через неделю я заметил, что из бассейна идет пар, и температура была 90 градусов по Фаренгейту (более 30 градусов по Цельсию - УНИАН). Счет был чуть меньше 1000 долларов".

Но не только бесконтрольное пользование бассейном может привести к расходам в размере почти двух средних зарплат в Украине.

Один из пользователей рассказал, как еще 30 лет назад получил счет за телефон на 900 долларов. Выяснилось, что его гость наговорил столько, потому что занимался сексом через телефон.

"Бумажный счет пришел на 100 страницах", - вспоминает автор.

Гости дали жару

Возгорания, спровоцированные гостем, - проблема, о которой рассказывали многие пользователи. Абсурдность обстоятельств возникновения пожаров в некоторых случаях удивляет.

"Гость устроил пожар на кухне, когда готовил спагетти в формах для кексов и без воды", "Мой родственник остался с моей бабушкой и едва не сжег дом дотла, решив разжечь костер в метре от стены дома", - рассказывают пользователи.

Сырное преступление

Историй о том, как гости похищали или брали еду не спросив, пользователи сервиса рассказали немало. Интересно, что очень большое количество таких историй по странному совпадению касаются именно сыра. Вот одна из таких:

"Все время, когда парень был со мной, 90% его суточной порции калорий приходилось на ломтики американского сыра из холодильника. Я готовила большие блюда и спрашивала его, голоден ли он. Он говорил, что все в порядке, и шел к холодильнику за сыром. Наверное, за этот месяц я пережила 2 десятка пачек сыра. Не так уж много, но я устала постоянно покупать сыр. Единственным положительным моментом было то, что он оставил в моем доме пару хороших очков Oakleys за 200 долларов. Носила их несколько лет. Оплата за весь сыр".

Инциденты на кухне

За какими только делами своих гостей не заставали пользователи. Некоторые эпизоды - невероятно мерзкие.

"Застукал друга своего друга за мастурбацией в мою кухонную раковину в 2 часа ночи", "Пришел домой и увидел, как гость сидит в трусах на кухне, моет ноги и стрижет ногти в раковину", - делились авторы.

Диктаторы

В некоторых случаях гости не только не собирались любезно соблюдать правила, установленные владельцами дома, но и диктовали свои, иногда - абсурдные.

"Мать жены запрещала нам заниматься любовью. В нашем собственном доме. Я сказал ей, что, когда она начнет оплачивать счета или покупать продукты здесь, у нее может быть слово. В противном случае, в этом доме есть 2 двери, пусть выберет одну и не возвращается", - эмоционально рассказал один из посетителей сайта.

Как пушистики становятся врагами

Катастрофу в доме могут спровоцировать не только гости, но и их домашние любимцы, которых вы любезно пускаете в дом вместе с владельцами. К примеру, если у них есть блохи.

"Я позволил подруге и ее собаке остаться у меня дома на выходные, пока меня не было. Она оставила мою кухню в состоянии катастрофы, задняя дверь не закрыта, и, что самое приятное, — блохи. Я спросил ее прямо, делала ли она собаке профилактику от блох, и она заверила меня, что да. После она призналась, что "профилактика от блох" состояла из дрожжей и чеснока. Она не предложила мне помощь в ремонте дома или компенсацию, а я больше ее не приглашал", - рассказал пользователь.

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