Сборная Украины / фото REUTERS

Шведский посол в Киеве потроллил сборную Украины по футболу за то, что в 1/8 финала Евро-2020 она вышла за счет победы сборной Швеции над польской командой.

Томас Тайберг выложил в Twitter мем, на котором группа рабочих-бездельников, подписанных именами футболистов украинской сборной, наблюдает за работой одного человека, подписанного как "Швеция".

"Всегда рады услужить", – подписал картинку дипломат.

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В свою очередь посол Польши в Киеве Бартош Цихоцкий прикрепил фото польского футболиста с искаженным гневом лицом и надписью: "Улыбается по-польски".

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Автор: Денис Прядко