Сборная Швеции вырвала победу в матче с Польшей на последней минуте, что позволило Украине пройти в 1/8 финала.

Шведский посол в Киеве потроллил сборную Украины по футболу за то, что в 1/8 финала Евро-2020 она вышла за счет победы сборной Швеции над польской командой.

Томас Тайберг выложил в Twitter мем, на котором группа рабочих-бездельников, подписанных именами футболистов украинской сборной, наблюдает за работой одного человека, подписанного как "Швеция".

"Всегда рады услужить", – подписал картинку дипломат.

В свою очередь посол Польши в Киеве Бартош Цихоцкий прикрепил фото польского футболиста с искаженным гневом лицом и надписью: "Улыбается по-польски".

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Сборная Украины на Евро-2020: результаты

В стартовом матче на турнире украинцы в Амстердаме проиграли сборной Нидерландов со счетом 2:3.

Во 2-м туре "желто-синим" удалось в Бухаресте обыграть Северную Македонию.

В третьем туре Украина проиграла Австрии в Бухаресте со счетом 0:1.

Сборная Украины, несмотря на поражение от Австрии, все равно вышла в плей-офф престижного турнира.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на выход сборной Украины в плей-офф Евро-2020. "Никогда в жизни не верил в магию, но сегодня могу сказать наверняка - футбольная магия существует. Наша сборная - в 1/8 Евро-2020!!! Такой шанс нельзя терять, ребята, вся страна ждет максимальной отдачи! Слава Украине!", - отметил Зеленский.

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Автор: Денис Прядко