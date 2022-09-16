Сколько надо воды на 1 стакан риса и как сварить рассыпчатый рис - узнайте в материале УНИАН.

Для того, чтобы сварить идеальный рис, нужно правильно его подготовить - промыть в холодной воде. Так у вас получится вымыть весь крахмал, который склеивает рисинки. Лучше всего промывать рис 5 раз, пока вода не станет прозрачной, в идеале для такого процесса стоит пользоваться ситом.

Ранее мы говорили о том, как сварить рис для суши, а сегодня поделимся технологией варки разных видов риса.

В народе считается, что воды нужно брать в два раза больше, чем риса, но это не совсем так - отталкиваться нужно от вида риса и от указаний производителя на упаковке. Мы составили удобную памятку для хозяюшек.

Видео дня

Как варить рис в кастрюле - рецепт

Сразу оговоримся, что для варки риса лучше всего использовать кастрюлю с толстым дном - в ней температура распределяется равномерно. Технология простая:

вскипятить воду в кастрюле и посолить;

высыпать рис и перемешать один раз;

когда вода начнет бурлить, поставить минимальный огонь и накрыть кастрюлю крышкой.

В процессе варки поднимать крышку или перемешивать рис нельзя, иначе он будет готовиться дольше и вряд ли окажется рассыпчатым. Говоря о том, сколько варить рис, важно учитывать его вид:

белый - 20 минут;

- 20 минут; пропаренный - 30 минут;

- 30 минут; коричневый - 40 минут;

- 40 минут; дикий - 40-60 минут.

В конце, когда рис уже будет готов, снимите его с огня и дайте постоять 10-15 минут. Если в кастрюле осталась вода, то ее можно слить или накрыть кастрюлю сухим полотенцем - оно впитает остатки влаги.

Как варить рис в мультиварке - секреты

Варка риса в мультиварке - удобный способ приготовить себе вкусный гарнир, но также важно знать о нюансах. Вам следует:

выложить рис в чашу мультиварки;

влить воду и добавить специи;

закрыть крышку и выбрать один из режимов: "Крупы", "Рис", "Плов" или "Гречка".

По времени рис в мультиварке варится тоже по-разному:

белый - 30 минут;

- 30 минут; пропаренный - 30-40 минут;

- 30-40 минут; коричневый - 50 минут;

- 50 минут; дикий - 50-60 минут.

Если вас интересует, как варить рассыпчатый рис в сковороде, то этот вариант мы тоже опишем, как альтернативный. Важно для этого использовать сковороду с высокими бортиками, диаметр ее должен составлять 24 см.

Технология приготовления такая же, как и в случае с кастрюлей, но предварительно зерна риса нужно обжарить на растительном масле в течение 1-2 минут. Потом залить водой и готовить так же, как и в кастрюле.

Как сварить рассыпчатый рис в микроволновке - советы

Четвертый вариант варки риса - с использованием микроволновой печи. Вам нужно высыпать рис в подходящую емкость так, чтобы крупа занимала максимум 1\3 от объема посуды. Далее - залить водой и добавить специи.

Включите микроволновку на полную мощность и выставите время для варки:

белый и пропаренный рис - 15-20 минут;

коричневый и дикий - 20-25 минут.

Вне зависимости от вида риса, после варки нужно перемешать крупу и оставить еще на 5-10 минут в выключенной микроволновке.

Вас также могут заинтересовать новости: