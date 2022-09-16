Для того, чтобы сварить идеальный рис, нужно правильно его подготовить - промыть в холодной воде. Так у вас получится вымыть весь крахмал, который склеивает рисинки. Лучше всего промывать рис 5 раз, пока вода не станет прозрачной, в идеале для такого процесса стоит пользоваться ситом.
Ранее мы говорили о том, как сварить рис для суши, а сегодня поделимся технологией варки разных видов риса.
- Как варить рис в кастрюле - рецепт
- Как варить рис в мультиварке - секреты
- Как сварить рассыпчатый рис в микроволновке - советы
В народе считается, что воды нужно брать в два раза больше, чем риса, но это не совсем так - отталкиваться нужно от вида риса и от указаний производителя на упаковке. Мы составили удобную памятку для хозяюшек.
Как варить рис в кастрюле - рецепт
Сразу оговоримся, что для варки риса лучше всего использовать кастрюлю с толстым дном - в ней температура распределяется равномерно. Технология простая:
- вскипятить воду в кастрюле и посолить;
- высыпать рис и перемешать один раз;
- когда вода начнет бурлить, поставить минимальный огонь и накрыть кастрюлю крышкой.
В процессе варки поднимать крышку или перемешивать рис нельзя, иначе он будет готовиться дольше и вряд ли окажется рассыпчатым. Говоря о том, сколько варить рис, важно учитывать его вид:
- белый - 20 минут;
- пропаренный - 30 минут;
- коричневый - 40 минут;
- дикий - 40-60 минут.
В конце, когда рис уже будет готов, снимите его с огня и дайте постоять 10-15 минут. Если в кастрюле осталась вода, то ее можно слить или накрыть кастрюлю сухим полотенцем - оно впитает остатки влаги.
Как варить рис в мультиварке - секреты
Варка риса в мультиварке - удобный способ приготовить себе вкусный гарнир, но также важно знать о нюансах. Вам следует:
- выложить рис в чашу мультиварки;
- влить воду и добавить специи;
- закрыть крышку и выбрать один из режимов: "Крупы", "Рис", "Плов" или "Гречка".
По времени рис в мультиварке варится тоже по-разному:
- белый - 30 минут;
- пропаренный - 30-40 минут;
- коричневый - 50 минут;
- дикий - 50-60 минут.
Если вас интересует, как варить рассыпчатый рис в сковороде, то этот вариант мы тоже опишем, как альтернативный. Важно для этого использовать сковороду с высокими бортиками, диаметр ее должен составлять 24 см.
Технология приготовления такая же, как и в случае с кастрюлей, но предварительно зерна риса нужно обжарить на растительном масле в течение 1-2 минут. Потом залить водой и готовить так же, как и в кастрюле.
Как сварить рассыпчатый рис в микроволновке - советы
Четвертый вариант варки риса - с использованием микроволновой печи. Вам нужно высыпать рис в подходящую емкость так, чтобы крупа занимала максимум 1\3 от объема посуды. Далее - залить водой и добавить специи.
Включите микроволновку на полную мощность и выставите время для варки:
- белый и пропаренный рис - 15-20 минут;
- коричневый и дикий - 20-25 минут.
Вне зависимости от вида риса, после варки нужно перемешать крупу и оставить еще на 5-10 минут в выключенной микроволновке.