Иногда, даже при всех стараниях, каши слипаются и становятся совершенно несъедобными. Рассказываем, как надо варить рис.

У каждого бывают моменты, когда не хочется заморачиваться с обедом или ужином. В таком случае берется какой-то белок (мясо/рыба), и к нему варится каша. Однако даже в таком простом деле есть свои подводные камни. Рассмотрим, как правильно и сколько варить рис.

Как правильно варить рис - важные тонкости

Для начала нужно подготовить ключевой ингредиент. Согласно рекомендациям, рис промываем в холодной воде 5-7 раз, чтобы избавиться от возможного мусора и удалить лишний крахмал.

Для приготовления стоит использовать посуду с толстым дном, которая будет равномерно нагреваться и затем распределять тепло по блюду.

Видео дня

Как варить рис - пропорции

Если хотите обойтись без весов, то проще все измерять все мерной кружкой или и вовсе стаканом. Итак, сколько нужно воды на 1 стакан риса? На такое количество злаков нам понадобится 2,5 стакана воды. Ровно столько рис впитает и достигнет идеальной консистенции.

Как варить рис - в кипящую воду или нет?

Рис после промывания заливается холодной водой и готовится на минимальном огне в течение 20 минут. В этот период нельзя поднимать крышку или его мешать. Приправлять итоговые блюда всегда лучше в состоянии готовности. Если с солью все понятно, то перец стоит использовать белый - он даст нужную пикантность, аромат и при этом не повлияет на внешний вид.

Ранее мы уже делились советами, как выбрать идеальный рис для голубцов.

Вас также могут заинтересовать новости: