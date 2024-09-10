По словам экспертов, люди, которые носят носки, спят глубже и дольше.

Ложась в постель, первое, что большинство людей делают, это снимают носки. Однако такой ритуал перед сном может препятствовать тому, как быстро вы засыпаете, и ухудшать качество сна, пишет Tom's guide.

Несмотря на то, что есть много других вещей, которые помогут вам заснуть, ношение носков является неожиданным методом для лучшего сна, что было доказано. Эксперты по сну объяснили, как именно и почему работает этот метод.

Помогают ли носки быстрее заснуть?

По словам экспертов, ношение носков действительно помогает людям быстрее заснуть, однако не потому, что они согревают. На самом деле все происходит наоборот. Когда люди хотят спать, то температура нашего тела медленно снижается, что является сигналом для нашего организма, что мы готовы заснуть.

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Когда люди носят носки, то происходит процесс, который называют дистальной вазодилатацией. Это означает, что кровь приливает к рукам и ногам. Вместо того, чтобы согреть ноги и, соответственно, повысить общую температуру тела, как мы могли бы ожидать, это фактически наоборот снижает температуру тела.

"Согревание ног посылает сигнал мозгу снизить температуру тела - сигнал о том, что пришло время отдохнуть. Это помогает вам заснуть. Таким образом, этот сигнал помогает вам быстрее заснуть", - подчеркнула доктор, член Американской академии медицины сна и Американской академии стоматологической медицины сна Челси Перри.

Также есть доказательства того, что люди, которые носят носки, спят глубже и дольше. По словам Перри, носки "помогают вам спать глубже, поддерживая стабильную температуру тела в течение ночи".

"Стабильная, теплая среда для ваших ног может уменьшить возбуждение, делая ваш сон более непрерывным. Чем меньше у вас нарушений, тем лучше качество вашего сна. Без этих нарушений вы, скорее всего, будете испытывать более глубокие циклы сна", - объясняет эксперт.

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Другие рекомендации для лучшего сна

Ранее УНИАН рассказал, что съесть на ночь, чтобы быстро заснуть и не вставать до самого утра. К примеру, это могут быть орехи (грецкие или миндаль), ведь в них содержится магний. Если в организме его не хватает, сон будет беспокойным - человек просыпается от любого звука.

Также стало известно, как людям за 50 преодолеть бессонницу. По словам экспертов, постепенное ухудшение качества ночного сна вызвано годами стресса и нездоровыми привычками.

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