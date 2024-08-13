Многие и не догадываются, что помочь в этом могут не только медитация и лекарства, ведь есть продукты для глубокого сна.

Качественный сон является залогом крепкого здоровья. Его недостаток сказывается не только на нашей внешности и самочувствии, но и на ментальном здоровье. Многие и не догадываются, что помочь в этом могут не только медитация и лекарства, ведь есть продукты для глубокого сна. УНИАН разбирался, что съесть на ночь, чтобы быстро заснуть и не вставать до самого утра.

Что хорошо съесть перед сном - будете спать, как младенец

Во многих продуктах содержатся вещества, которые способствуют полноценному крепкому сну. Для начала, давайте поговорим о том, что съесть, чтобы заснуть.

К примеру, это могут быть орехи (грецкие или миндаль). В них содержится магний. Если в организме его не хватает, сон будет беспокойным - человек просыпается от любого шороха. Кроме того, в греческих орехах содержится триптофан. Это аминокислота, которая нужна для выработка серотонина и мелатонина.

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Что съесть, чтобы заснуть - список продуктов:

сыр - кальций поможет нормализовать мышечную деятельность, что избавит вас от судорог ночью;

- кальций поможет нормализовать мышечную деятельность, что избавит вас от судорог ночью; рис - это продукт с высоким гликемическим индексом, что очень важно для уровня триптофана. А он, как мы уже выяснили, необходим для качественного сна;

- это продукт с высоким гликемическим индексом, что очень важно для уровня триптофана. А он, как мы уже выяснили, необходим для качественного сна; зелень - подойдет листья капусты или салата, а также шпинат;

- подойдет листья капусты или салата, а также шпинат; мед - он повысит уровень инсулина, в результате чего триптофан быстрее вступит во взаимодействие с вашим мозгом;

- он повысит уровень инсулина, в результате чего триптофан быстрее вступит во взаимодействие с вашим мозгом; тунец - в нем содержится высокий уровень разных витаминов группы А и В, йод, железо. В частности, важный для производства серотонина витамин В6.

Кстати, витамин В6 есть также в фисташках и в чесноке. Но если первые на ночь есть "безопасно", то от чеснока вы рискуете проснуться с неприятным запахом изо рта.

Но это далеко не полный список того, что съесть, если не спится ночью. Среди рекомендаций в качестве "усыпляющего" перекуса часто встречаются креветки и омары, однако, согласитесь, это не самый экономичный вариант.

Что пить перед сном, чтоб хорошо спать

С едой разобрались, теперь поговорим о напитках. Если не хотите есть на ночь, а уснуть не получается, на помощь придет ромашковый чай. Он расслабит мышцы и поможет успокоить нервную систему. Кроме того, этот напиток снижает тревожность и часто используется для борьбы с мигренями и головной болью.

Также можете выпить чай из маракуйи. Он богат на различные витамины, которые помогут нормализовать сон.

На помощь может прийти и вишневый сок. Все дело в том, что вишня сама по себе повышает уровень мелатонина, критически важного для полноценного сна.

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