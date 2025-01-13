Один из способов сохранить авокадо как можно дольше - заморозить его.

Если авокадо неправильно хранить, оно может перезреть и быстро испортиться. Однако существуют способы сохранить этот продукт свежим как можно дольше, утверждает эксперт по упаковке Чарльз Хаверфилд на страницах издания Express.

Он отметил, что свежесть авокадо будет зависеть от спелости на этапе, когда его приобрели, поэтому посоветовал выбирать незрелые плоды, если вы не собираетесь их сразу употреблять.

В то же время и полностью спелый неразрезанный авокадо может храниться до двух недель. Чтобы замедлить процесс созревания, Хаверфилд советует положить фрукт в холодильник.

Видео дня

Эксперт также объяснил, почему авокадо быстро портится и становится коричневым после разрезания. Дело в том, что, как и многие другие фрукты, оно содержит фермент полифенолоксидаза, который реагирует на кислород.

"Когда мякоть авокадо вступает в контакт с кислородом, происходит реакция, которая меняет пигмент на коричневый, в результате чего ухудшаются качество и текстура фрукта. Из-за этого лучше не резать авокадо как можно дольше перед употреблением, чтобы гарантировать, что у вас фрукт наилучшего качества", - подчеркнул Хаверфилд.

Еще один способ сохранить этот плод - заморозить его. Этот способ идеально подходит для хранения спелых авокадо. Однако стоит помнить, что процесс размораживания может повлиять на текстуру мякоти, поэтому идеально кремовым авокадо после размораживания уже не будет. Лучше всего замораживать только те авокадо, которые вы планируете размять.

Хаверфилд объяснил, как правильно замораживать авокадо: с него нужно удалить кожуру, нарезать мякоть кусочками и сложить их в пакет для замораживания. Размораживать авокадо следует при комнатной температуре в течение 30 минут.

Не стоит хранить авокадо в воде. Хаверфилд заверил, что погружение фрукта в воду поможет сохранить его свежесть, но это подвергнет его большему риску заражения. Ведь влажность, по словам эксперта, является идеальной средой для размножения таких вредных бактерий, таких как листерия и сальмонелла.

"Лучшее решение, если вы хотите продлить срок хранения нарезанного авокадо, - сбрызнуть его лимонным соком... Кислота снижает активность полифенолоксидазы, замедляя потемнение мякоти авокадо", - отметил специалист.

Ранее УИНАН рассказывал, что будет, если каждый день есть авокадо. По словам многих экспертов, употребление одного плода каждый день может добавить годы к вашей жизни и улучшить качество рациона.

Авокадо насыщено полезными жирами, а также авокадо имеет много витаминов, в частности K, E, несколько витаминов группы B и минералов, таких как калий и магний.

Вас также могут заинтересовать новости: