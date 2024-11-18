Он также рассказал, как долго хранить авокадо и даже замораживать.

Авокадо является довольно популярным продуктом, однако не все умеют его выбирать. К счастью, если вы выбрали твердый и зеленый фрукт, решение есть.

Как говорится в кулинарном блоге в TikTok samura_cooking, можно за несколько минут получить мягкое авокадо, которое уже готово к употреблению.

"Попробуйте так: залейте его кипятком и оставьте на три минуты, затем опустите в холодную воду, чтобы остыло. Авокадо станет мягче, благодаря чему его чрезвычайно легко очистить от кожуры и размять до идеального сливочного состояния", - отмечает блогер.

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Если вы планируете съесть только половину авокадо, важно знать, как правильно сохранить часть продукта и не дать ему испортиться. Для этого сбрызните мякоть лимонным соком, соком лайма или оливковым маслом. Плотно заверните в пищевую пленку и поставьте в холодильник.

Более того, при необходимости авокадо можно даже заморозить. Лучше всего это сделать измельчив его до состояния пюре. Для этого метода поместите очищенные авокадо без косточек в блендер, добавьте столовую ложку лимонного или лаймового сока и смешайте до однородности.

Переложите пюре из авокадо в пакет для замораживания и выжмите весь воздух. В таком виде можно хранить до пяти месяцев.

Шеф-повар Эми Линн Кросс поделилась своим лайфхаком по хранению авокадо, который позволит продлить его "жизнь" на недели.

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