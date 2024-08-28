Однако ученые говорят, что такое исследование не является доказательством, а лишь "увлекательной гипотезой".

Некоторые люди считают, что собаки менее загадочны, чем кошки. Однако некоторые исследования свидетельствуют о том, что ваша собака может понимать вас лучше, чем вы думаете. Издание huffingtonpost рассказало, знают ли собаки, когда вы им врете.

Такое исследование было опубликовано в 2021 году в Королевском обществе. В частности ученые использовали вариацию так называемого теста "Салли-Энн", чтобы выяснить, знают ли собаки, когда вы врете.

Известно, что тест "Салли-Энн" часто используют на детях, он предусматривает, что они представляют, как один человек (Салли) кладет камешек в корзину, а затем выходит из комнаты.

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Когда он покидает комнату, другой человек (Энн) перекладывает камешек в коробку. Затем детей спрашивают, куда Салли пойдет за камешком, когда вернется, поэтому те, кто хорошо видит сцену, поймут, что она, вероятно, сначала заглянет в корзину, ведь не знает о проделках Энн.

"Собаки не могут разговаривать, но они могут есть. Поэтому ученые использовали еду, чтобы проверить их понимание. Они спрятали еду в одно из двух ведер и попросили "Салли" показать им правильное ведро. Затем "Энн" меняла ведерка местами перед или за спиной "Энн"", - объясняют в материале.

После чего Салли позвала собак к тому ведру, которое, по ее мнению, было "правильным". Обычно собаки бежали к действительно правильному ведру, несмотря на это, но когда они следовали неправильному совету Салли, это почти всегда происходило после того, как Энн "обманывала" ее.

Поэтому если бы Энн поменяла ведра на глазах у Салли, то собаки с гораздо меньшей вероятностью выполнили бы ее команду.

"Это означает, что собаки могут не только понимать, когда приказы не являются точными, но и что они могут шутить над обманутой Салли. Это также может означать, что они могут отличить невинную ошибку от осознанной лжи, и на последнюю у них гораздо меньше времени", - подчеркивают в издании.

Однако по словам ученых, такое исследование не является доказательством, а лишь "увлекательной гипотезой".

"Поскольку больше собак отказывались идти за человеком-информатором, который знал, где находится еда (в отличие от того, который не знал), но все равно указывал на пустую чашку, мы подумали, что собаки могли воспринять его предложение как "обман"", - отметили исследователи в комментарии Live Science.

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