Никогда не дергайте поводок, когда ваша собака тянет, советуют специалисты.

Опытные ветеринары Джейми Ричардсон и Хизер Венкат назвали распространенные ошибки, которые владельцы собак совершают, выводя своих питомцев на прогулку, пишет Business Insider.

"Хотя собакам нужны регулярные физические упражнения, чтобы оставаться счастливыми и здоровыми, веселая прогулка может быстро стать неприятным или опасным опытом", - говорится в публикации.

Как правильно выгуливать собаку - распространенные ошибки

Не следует подходить к незнакомым собакам, не спросив владельца. По словам Ричардсона, есть риск опасной ситуации - чужая собака может враждебно отреагировать.

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Не выгуливайте собаку по обработанным антиобледенителем тротуарам или улицам. Как отметил ветеринар, эти химические вещества могут вызвать ожоги на лапах собаки, привести к болезни или потенциальному отравлению.

Использование удлиняющегося поводка может быть небезопасным. Такие поводки не дают полного контроля над собакой, отметил Ричардсон.

Не дергайте поводок, когда ваша собака тянет. Ветеринар посоветовал стоять на месте и ждать, пока собака оглянется, после этого вознаградить ее похвалой или лакомством и только потом продолжить движение.

Отпускать собаку с поводка без уверенности, что она вернется, - серьезная ошибка. Даже в самом лучшем случае собаку следует отпускать с поводка только в безопасных местах, таких как огороженные парки или собачьи загоны.

Не забывайте поощрять хорошее поведение при ходьбе. Точно так же, как обучение собаки командам "сидеть" или "стоять", обучение питомца хорошей ходьбе - важный навык, который убережет от опасных ситуаций.

Никогда не используйте удушающий или строгий ошейник. Эти ошейники редко работают и на самом деле могут нанести значительный вред собаке, предупредил Ричардсон.

Выгуливайте собаку мелкой породы в шлейке вместо ошейника. Необходимо это для того, чтобы не повредить ее чувствительные трахеи, объяснил ветеринар.

Не игнорируйте погодные условия. По словам Венкат, то, что владельцы не корректируют продолжительность прогулки в зависимости от погоды - одна из распространенных ошибок. В очень жаркую или холодную погоду следует сократить время прогулок и, возможно, изменить маршруты.

Не забудьте взять с собой пакеты для собачьих экскрементов, которые могут быть опасны для окружающих. Венкат предложила прикреплять мусорные пакеты к поводку или шлейке питомца, чтобы не забывать их.

Напомним, ранее УНИАН назвал топ-10 агрессивных пород собак.

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