По словам специалиста, в таких случаях разговор с животным может быть бесполезным.

Все собаки время от времени лают, что может раздражать их хозяев. Однако известный эксперт по поведению собак Сезар Миллан поделился удивительным трюком, который можно использовать, чтобы ваша собака действительно остановилась лаять, пишет Best Life.

В своих видео, опубликованных в TikTok, Миллан отметил, что обычно люди реагируют неправильно, когда пытаются успокоить своих домашних любимцев.

"Если вы относитесь к тем людям, которые говорят: "Все хорошо, все хорошо, все хорошо", когда вы начинаете дарить ласку, вы будете поощрять это [лай]", - объяснил он.

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В следующем видео эксперт рассказывает, что такое поведение может создавать негативную энергию у животного.

"Если вы пытаетесь создать интеллектуальный момент и думаете, что они поймут каждое ваше слово, этого не произойдет. Вы обманываете себя! Вы просто разговариваете сами с собой", - сказал Миллан.

По словам специалиста, лучшее время для разговора с собакой - это когда она чувствует себя спокойно и счастливо. Однако в те моменты, когда она "нервничает, неуверенныя, напряженныя, боится, растерянныя, несчастная или хаотичная", следует использовать язык тела.

"Не гуманизируйте их в это время. Потому что все, что вы говорите, будет записано как то, что они чувствуют", - добавил эксперт.

Также Миллан поделился еще одним полезным советом, который может помочь успокоить собаку:

"Когда вы тянете поводок назад, вы удерживаете собаку в таком состоянии. Вот почему я касаюсь боков или разных участков", - отметил он, нежно нажимая на спину и ребра собаки, забирая у нее поводок.

Однако эксперт признал, что такой вид дрессировки может быть сложным для выполнения,но есть одно решение, которое может это облегчить.

"Всегда лучше учиться с чужой собакой, потому что у вас нет эмоциональной привязанности. Знаете, самое сложное - это привязанность и отстраненность. Когда собака не привязана к вам, тогда вы видите логику", - посоветовал он.

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