Часто мочевой пузырь дает дополнительный сигнал сходить в туалет у входной двери, когда вы уже на пороге, чтобы выйти из дома.

Медики нашли объяснение, почему иногда люди сталкиваются с желанием срочно пойти в туалет и пописать перед выходом из дома.

Часто о такой потребности организм сигнализирует даже тогда, когда человек уже недавно был в туалете. По словам специалистов медицинской компании Jude.com, этот феномен - не просто стечение обстоятельств. Он связан с недержанием мочевого пузыря, состоянием, которое в данном случае может быть следствием наших плохих привычек, пишет Mirror.

Ряд факторов, которые могут вызвать внезапное желание пописать:

Обезвоживание организма и появление запоров. Чтобы исправить последствия, медики советуют употреблять больше продуктов, богатых на клетчатку, и больше пить;

такое поведение организма может сигнализировать о наличии инфекции мочевыводящих путей;

на внезапное желание пописать также может повлиять употребление определенных лекарств: антидепрессантов, медикаментов для гормональной терапии, седативных средств, лекарств против неврологических заболеваний, таких как болезнь Паркинсона;

это может ощущаться во время беременности или менопаузы.

Медики говорят, что дополнительный сигнал пойти в туалет можно также почувствовать, когда мы принимаем душ, моем руки, просто слышим журчание воды. Разорвать этот "замкнутый круг" - реально. Для этого следует тренировать выдержку: не сразу бежать писать, а подождать несколько минут, с каждым разом увеличивая этот интервал.

Видео дня

Таким образом, человек может укрепить мышцы тазового дна и уменьшить чувство недержания мочи. Также полезными будут упражнения Кегеля. Среди изменений пищевых привычек советуют отказаться от алкоголя и кофеина, ведь они могут вызвать раздражение мочевого пузыря.

Эксперты говорят, что люди неправильно смывают в туалете

Ранее эксперты также объяснили, как правильно смывать за собой в туалете, чтобы избежать распространения микробов. Для этого нужно сделать одно действие перед тем, как смывать воду в унитазе. Организация Better Homes & Gardens провела исследование и рассказала, как надо действовать.

Вас также могут заинтересовать новости: