Медики нашли объяснение, почему иногда люди сталкиваются с желанием срочно пойти в туалет и пописать перед выходом из дома.
Часто о такой потребности организм сигнализирует даже тогда, когда человек уже недавно был в туалете. По словам специалистов медицинской компании Jude.com, этот феномен - не просто стечение обстоятельств. Он связан с недержанием мочевого пузыря, состоянием, которое в данном случае может быть следствием наших плохих привычек, пишет Mirror.
Ряд факторов, которые могут вызвать внезапное желание пописать:
- Обезвоживание организма и появление запоров. Чтобы исправить последствия, медики советуют употреблять больше продуктов, богатых на клетчатку, и больше пить;
- такое поведение организма может сигнализировать о наличии инфекции мочевыводящих путей;
- на внезапное желание пописать также может повлиять употребление определенных лекарств: антидепрессантов, медикаментов для гормональной терапии, седативных средств, лекарств против неврологических заболеваний, таких как болезнь Паркинсона;
- это может ощущаться во время беременности или менопаузы.
Медики говорят, что дополнительный сигнал пойти в туалет можно также почувствовать, когда мы принимаем душ, моем руки, просто слышим журчание воды. Разорвать этот "замкнутый круг" - реально. Для этого следует тренировать выдержку: не сразу бежать писать, а подождать несколько минут, с каждым разом увеличивая этот интервал.
Таким образом, человек может укрепить мышцы тазового дна и уменьшить чувство недержания мочи. Также полезными будут упражнения Кегеля. Среди изменений пищевых привычек советуют отказаться от алкоголя и кофеина, ведь они могут вызвать раздражение мочевого пузыря.
Эксперты говорят, что люди неправильно смывают в туалете
Ранее эксперты также объяснили, как правильно смывать за собой в туалете, чтобы избежать распространения микробов. Для этого нужно сделать одно действие перед тем, как смывать воду в унитазе. Организация Better Homes & Gardens провела исследование и рассказала, как надо действовать.