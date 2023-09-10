Оказывается, люди все время неправильно смывали воду в унитазе.

Ванные комнаты являются рассадником бактерий. Все знают, что для поддержания здоровья необходимо мыть руки в течение минимум 20 секунд горячей водой с мылом и регулярно убирать в ванных и туалетах, но порой одна привычка сводит все усилия к нулю.

Издание Mirror решило разобраться, нужно ли закрывать крышку унитаза или нет во время смыва. Организация Better Homes & Gardens обнаружила исследование, согласно которому следует закрывать крышку перед тем, как спустить воду в унитазе, независимо от того, насколько чистым, по вашему мнению, является ваш туалет. Хотя многие люди не задумываются о том, что происходит во время смывания, лучше заранее закрыть крышку, чтобы избежать распространения микробов.

Еще в 1950-х годах ученые обнаружили, что когда вы смываете воду в унитазе, образуется так называемый "биоаэрозоль", который представляет собой скопление биологического материала, переносимого по воздуху. Эти аэрозоли со временем оседают на окружающих поверхностях, распространяя по ним фекальные организмы, поэтому, если ваша зубная щетка находится рядом с туалетом, будьте особенно осторожны.

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Поскольку пандемия COVID-19 усилила обеспокоенность общественности по поводу того, как вирусы могут распространяться через смыв унитазов и загрязненные поверхности, ученые продолжают изучать потенциальные риски, связанные с биоаэрозолями. В любом случае, крышка унитаза существует не просто так – так что вы можете ею воспользоваться при его использовании.

Ранее УНИАН писал, что 23-летняя девушка уволилась с работы няней в семье, услышав их "отвратительные туалетные правила".

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