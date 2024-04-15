Лиза Марли выложила свой вариант полезного торта из свежих апельсинов 4 дня назад.

Шеф-повар Лиза Марли презентовала пирог "Ватаминка С" - речь идет об апельсиновом бисквите в белой глазури или в сиропе, сделанном из свежих цитрусовых.

Как отметила женщина в Instagram, пирог входит в ее сборник блюд "EASY": его легко готовить, а для коржа из фруктов понадобится всего 1 апельсин.

"Готовится из целого (большого) свежего апельсина, вкус замечательный", - прокомментировала она в заметке.

На торт понадобится: один большой апельсин, 240 г муки, которая сама поднимается (на упаковке должно писать self-raising), 90 г сахарной пудры, 1 ч. ложка соды, 1 ч. ложка разрыхлителя, 240 мл молока, смешанного с двумя ч. ложками яблочного уксуса, 70 мл растительного масла.

Также мы будем отдельно готовить топинг: 100 мл свежевыжатого апельсинового сока, 60 г сахара.

Как готовить пирог "Витаминка С" Лизы Марли

В небольшую кастрюлю кипятка кладем апельсин. Оставляем вариться на медленном огне 40 минут. Затем грубо нарезаем фрукт на куски сразу с кожурой. Разогреваем духовку до 180°C. На пирог можно взять круглую форму для торта небольшого размера. В рецепте Марли взяла две шестидюймовые формы, чтобы получился многослойный пирог. В миске смешиваем муку быстрого подъема, сахарную пудру, соду и разрыхлитель. Отставляем в сторону. В отдельной миске смешиваем молоко и яблочный уксус, затем добавляем растительное масло. Постепенно вливаем влажные ингредиенты к сухим, перемешиваем до гладкой структуры. Добавляем в миску нарезанный апельсин, взбиваем блендером до однородной массы. Разливаем тесто по формам для выпекания, ставим на 35-40 минут (проверяем методом зубочистки). Вынув из духовки, даем кексам остыть несколько минут. Затем вынимаем из формочек и даем полностью остыть. Готовим апельсиновый сироп: провариваем в кастрюле 100 мл свежего апельсинового сока с 60 г сахара - до образования сиропа, постоянно помешивая. Поливаем сиропом верх, по желанию украшаем цедрой апельсина, кусочками фруктов и т.д. - в рецепте Лиза показывает разные варианты. Один из них - украсить верх цветочками глазури. Также, если есть желание собрать торт. Можно испечь несколько коржей, промазывая их сиропом и ванильно-масляным кремом.

В комментарии Express повар рассказала историю своей идеи. Женщина считает, что цитрусовые являются отличным источником витамина С, который необходим для укрепления иммунной системы, поддержания здоровой кожи и снижения риска хронических заболеваний.

"Апельсины также содержат антиоксиданты, которые помогают защитить клетки от повреждений, клетчатку, которая способствует пищеварению, и калий, который поддерживает здоровье сердца", - указала Марли.

В дополнение, Марли говорит, что апельсины обладают удивительным вкусом, они являются прекрасным и вкусным перекусом. О пользе апельсина также свидетельствует исследование ученых, опубликованное в 2017 году в Nutrients.

Рецепт брауни от британского кондитера

Ранее мы также делились рецептом бисквита "брауни". Это может оказаться открытием для ценителей шоколада, ведь речь идет о "драконьей" порции на 24 куска. Его в своем варианте придумала британский кондитер Мэри Берри. Выпечка будет с влажной серединкой, как и принято "приличному" брауни - рецепт здесь.

Вас также могут заинтересовать новости: